Quem são os quatro brasileiros indicados ao "Oscar do esporte" em 2026

Laureus, o Oscar do esporte - Foto: Laureus

O Prêmio Laureus, o "Oscar do esporte", vai acontecer pela 26ª vez - e o Brasil chega em peso para esta edição. Depois de um ano de muito sucesso em 2025, o país chega com quatro indicados ao prêmio, vindos de esportes diversos.

Os brasileiros concorrendo ao prêmio entregue em 20 de abril, no Palácio de Cibeles, em Madri, na Espanha, são João Fonseca, Rayssa Leal, Yago Dora e Gabrielzinho, representando tênis, skate, surfe e natação, respectivamente.

João Fonseca revelação

Aos 19 anos, João Fonseca concorre ao prêmio de "Revelação do Ano" após uma temporada de destaque em 2025. O tenista disputou as chaves principais dos quatro Grand Slams e conquistou dois títulos importantes, o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia, se tornando o número 35 do mundo.

João Fonseca, estrela do tênis brasileiro | Foto: Laureus

Rayssa Leal e Yago Dora nos esportes de ação

A fadinha do Brasil, Rayssa Leal recebe sua quarta indicação ao Laureus na categoria Melhor Atleta de Ação. Em 2025, a skatista foi tetracampeã da Liga Internacional de Skate Street, se reafirmando como uma das maiores referências da modalidade.

Rayssa Leal, estrela do skate brasileiro | Foto: Laureus

Ela terá como concorrente direto o compatriota Yago Dora, que também foi indicado pela primeira vez. O surfista de 29 anos assumiu o posto de número 1 do mundo e conquistou o título da WSL em 2025.

Yago Dora, estrela do surfe brasileiro | Foto: Laureus

Gabrielzinho melhor atleta com deficiência

Dono de seis medalhas paralímpicas, Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, disputa o prêmio de Melhor Atleta com Deficiência. Em 2025, ele conquistou três ouros no Mundial, nas provas de 100m costas S2, 200m livre S2 e 50m costas S2.

Gabrielzinho, estrela da natação brasileira | Foto: Laureus

O vencedor dessa categoria será definido por um painel especializado com membros do Comitê Paralímpico Internacional.

Outras estrelas na disputa

Entre os finalistas das principais categorias estão nomes como:

Carlos Alcaraz

Jannik Sinner

Tadej Pogačar

Armand Duplantis

Aryna Sabalenka

Katie Ledecky

Ao todo, o Laureus contempla sete categorias principais, com seis finalistas em cada uma. Os vencedores são escolhidos pela Academia Laureus, composta por atletas e ex-atletas de renome internacional.

Indicados às categorias do Laureus 2026

Melhor Atleta Homem do Ano:

Carlos Alcaraz (Espanha) - Tênis

Ousmane Dembélé (França) - Futebol

Armand Duplantis (Suécia) - Salto com vara

Marc Márquez (Espanha) - Motociclismo

Tadej Podacar (Eslovênia) - Ciclismo

Jannik Sinner (Itália) - Tênis

Melhor Atleta Mulher do Ano:

Aitana Bonmatí (Espanha) - Futebol

Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos) - Atletismo

Faith Kipyegon (Quênia) - Atletismo

Katie Ledecky (Estados Unidos) - Natação

Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos) - Atletismo

Aryna Sabalenka (Bielorrússia) - Tênis

Melhor Equipe do Ano:

Seleção feminina de futebol da Inglaterra

Equipe europeia da Ryder Cup - Golfe (torneio masculino)

Seleção feminina de críquete da Índia

McLaren - Fórmula 1

Oklahoma City Thunder - NBA

Paris Saint-Germain - Futebol (equipe masculina)

Revelação do Ano:

João Fonseca (Brasil) - Tênis

Désiré Doué (França) - Futebol

Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) - Basquete

Luke Littler (Reino Unido) - Dardos

Lando Norris (Reino Unido) - Fórmula 1

Yu Zidi (China) - Natação

Retorno do Ano:

Amanda Anisimova (Estados Unidos) - Tênis

Egan Bernal (Colômbia) - Ciclismo

Rory McIlroy (Reino Unido) - Golfe

Yulimar Rojas (Venezuela) - Salto triplo

Leah Williamson (Reino Unido) - Futebol

Simon Yates (Reino Unido) - Ciclismo

Melhor Atleta nos Esportes de Ação: