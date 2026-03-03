Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ORGULHO

Quem são os quatro brasileiros indicados ao "Oscar do esporte" em 2026

João Fonseca, Rayssa Leal, Yago Dora e Gabrielzinho concorrem nas categorias revelação, esportes radicais e paraesporte

Marina Branco

Por Marina Branco

03/03/2026 - 9:43 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Laureus, o Oscar do esporte
Laureus, o Oscar do esporte -

O Prêmio Laureus, o "Oscar do esporte", vai acontecer pela 26ª vez - e o Brasil chega em peso para esta edição. Depois de um ano de muito sucesso em 2025, o país chega com quatro indicados ao prêmio, vindos de esportes diversos.

Os brasileiros concorrendo ao prêmio entregue em 20 de abril, no Palácio de Cibeles, em Madri, na Espanha, são João Fonseca, Rayssa Leal, Yago Dora e Gabrielzinho, representando tênis, skate, surfe e natação, respectivamente.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia defende tabu de 45 anos em finais únicas contra o Vitória
Vitória já foi campeão por jogo único em Ba-Vi decidido por escanteios
Com Thiago Galhardo, Feira FC mira Série A do Brasileirão em 10 anos

João Fonseca revelação

Aos 19 anos, João Fonseca concorre ao prêmio de "Revelação do Ano" após uma temporada de destaque em 2025. O tenista disputou as chaves principais dos quatro Grand Slams e conquistou dois títulos importantes, o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia, se tornando o número 35 do mundo.

João Fonseca, estrela do tênis brasileiro
João Fonseca, estrela do tênis brasileiro | Foto: Laureus

Rayssa Leal e Yago Dora nos esportes de ação

A fadinha do Brasil, Rayssa Leal recebe sua quarta indicação ao Laureus na categoria Melhor Atleta de Ação. Em 2025, a skatista foi tetracampeã da Liga Internacional de Skate Street, se reafirmando como uma das maiores referências da modalidade.

Rayssa Leal, estrela do skate brasileiro
Rayssa Leal, estrela do skate brasileiro | Foto: Laureus

Ela terá como concorrente direto o compatriota Yago Dora, que também foi indicado pela primeira vez. O surfista de 29 anos assumiu o posto de número 1 do mundo e conquistou o título da WSL em 2025.

Yago Dora, estrela do surfe brasileiro
Yago Dora, estrela do surfe brasileiro | Foto: Laureus

Gabrielzinho melhor atleta com deficiência

Dono de seis medalhas paralímpicas, Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, disputa o prêmio de Melhor Atleta com Deficiência. Em 2025, ele conquistou três ouros no Mundial, nas provas de 100m costas S2, 200m livre S2 e 50m costas S2.

Gabrielzinho, estrela da natação brasileira
Gabrielzinho, estrela da natação brasileira | Foto: Laureus

O vencedor dessa categoria será definido por um painel especializado com membros do Comitê Paralímpico Internacional.

Outras estrelas na disputa

Entre os finalistas das principais categorias estão nomes como:

  • Carlos Alcaraz
  • Jannik Sinner
  • Tadej Pogačar
  • Armand Duplantis
  • Aryna Sabalenka
  • Katie Ledecky

Ao todo, o Laureus contempla sete categorias principais, com seis finalistas em cada uma. Os vencedores são escolhidos pela Academia Laureus, composta por atletas e ex-atletas de renome internacional.

Indicados às categorias do Laureus 2026

Melhor Atleta Homem do Ano:

  • Carlos Alcaraz (Espanha) - Tênis
  • Ousmane Dembélé (França) - Futebol
  • Armand Duplantis (Suécia) - Salto com vara
  • Marc Márquez (Espanha) - Motociclismo
  • Tadej Podacar (Eslovênia) - Ciclismo
  • Jannik Sinner (Itália) - Tênis

Melhor Atleta Mulher do Ano:

  • Aitana Bonmatí (Espanha) - Futebol
  • Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos) - Atletismo
  • Faith Kipyegon (Quênia) - Atletismo
  • Katie Ledecky (Estados Unidos) - Natação
  • Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos) - Atletismo
  • Aryna Sabalenka (Bielorrússia) - Tênis

Melhor Equipe do Ano:

  • Seleção feminina de futebol da Inglaterra
  • Equipe europeia da Ryder Cup - Golfe (torneio masculino)
  • Seleção feminina de críquete da Índia
  • McLaren - Fórmula 1
  • Oklahoma City Thunder - NBA
  • Paris Saint-Germain - Futebol (equipe masculina)

Revelação do Ano:

  • João Fonseca (Brasil) - Tênis
  • Désiré Doué (França) - Futebol
  • Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) - Basquete
  • Luke Littler (Reino Unido) - Dardos
  • Lando Norris (Reino Unido) - Fórmula 1
  • Yu Zidi (China) - Natação

Retorno do Ano:

  • Amanda Anisimova (Estados Unidos) - Tênis
  • Egan Bernal (Colômbia) - Ciclismo
  • Rory McIlroy (Reino Unido) - Golfe
  • Yulimar Rojas (Venezuela) - Salto triplo
  • Leah Williamson (Reino Unido) - Futebol
  • Simon Yates (Reino Unido) - Ciclismo

Melhor Atleta nos Esportes de Ação:

  • Yago Dora (Brasil) - Surfe
  • Rayssa Leal (Brasil) - Skate
  • Kilian Jornet (Espanha) - Ultramaratona
  • Chloe Kim (Estados Unidos) - Snowboard
  • Molly Picklum (Austrália) - Surfe
  • Tom Pidcock (Reino Unido) - Ciclismo
  • Melhor Atleta com Deficiência:
  • Gabriel Araújo (Brasil) - Natação
  • Simone Barlaam (Itália) - Natação
  • Catherine Debrunner (Suíça) - Atletismo
  • Kelsey DiClaudio (Estados Unidos) - Hóquei no gelo
  • David Kratochvíl (República Tcheca) - Natação
  • Kiara Rodríguez (Equador) - Salto em distância

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Atletas de Ação Candidatos 2026 esportes Brasil Melhor Atleta com Deficiência prêmio laureus Reconhecimento Esportivo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Laureus, o Oscar do esporte
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Laureus, o Oscar do esporte
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Laureus, o Oscar do esporte
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Laureus, o Oscar do esporte
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x