ORGULHO
Quem são os quatro brasileiros indicados ao "Oscar do esporte" em 2026
João Fonseca, Rayssa Leal, Yago Dora e Gabrielzinho concorrem nas categorias revelação, esportes radicais e paraesporte
Por Marina Branco
O Prêmio Laureus, o "Oscar do esporte", vai acontecer pela 26ª vez - e o Brasil chega em peso para esta edição. Depois de um ano de muito sucesso em 2025, o país chega com quatro indicados ao prêmio, vindos de esportes diversos.
Os brasileiros concorrendo ao prêmio entregue em 20 de abril, no Palácio de Cibeles, em Madri, na Espanha, são João Fonseca, Rayssa Leal, Yago Dora e Gabrielzinho, representando tênis, skate, surfe e natação, respectivamente.
João Fonseca revelação
Aos 19 anos, João Fonseca concorre ao prêmio de "Revelação do Ano" após uma temporada de destaque em 2025. O tenista disputou as chaves principais dos quatro Grand Slams e conquistou dois títulos importantes, o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia, se tornando o número 35 do mundo.
Rayssa Leal e Yago Dora nos esportes de ação
A fadinha do Brasil, Rayssa Leal recebe sua quarta indicação ao Laureus na categoria Melhor Atleta de Ação. Em 2025, a skatista foi tetracampeã da Liga Internacional de Skate Street, se reafirmando como uma das maiores referências da modalidade.
Ela terá como concorrente direto o compatriota Yago Dora, que também foi indicado pela primeira vez. O surfista de 29 anos assumiu o posto de número 1 do mundo e conquistou o título da WSL em 2025.
Gabrielzinho melhor atleta com deficiência
Dono de seis medalhas paralímpicas, Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, disputa o prêmio de Melhor Atleta com Deficiência. Em 2025, ele conquistou três ouros no Mundial, nas provas de 100m costas S2, 200m livre S2 e 50m costas S2.
O vencedor dessa categoria será definido por um painel especializado com membros do Comitê Paralímpico Internacional.
Outras estrelas na disputa
Entre os finalistas das principais categorias estão nomes como:
- Carlos Alcaraz
- Jannik Sinner
- Tadej Pogačar
- Armand Duplantis
- Aryna Sabalenka
- Katie Ledecky
Ao todo, o Laureus contempla sete categorias principais, com seis finalistas em cada uma. Os vencedores são escolhidos pela Academia Laureus, composta por atletas e ex-atletas de renome internacional.
Indicados às categorias do Laureus 2026
Melhor Atleta Homem do Ano:
- Carlos Alcaraz (Espanha) - Tênis
- Ousmane Dembélé (França) - Futebol
- Armand Duplantis (Suécia) - Salto com vara
- Marc Márquez (Espanha) - Motociclismo
- Tadej Podacar (Eslovênia) - Ciclismo
- Jannik Sinner (Itália) - Tênis
Melhor Atleta Mulher do Ano:
- Aitana Bonmatí (Espanha) - Futebol
- Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos) - Atletismo
- Faith Kipyegon (Quênia) - Atletismo
- Katie Ledecky (Estados Unidos) - Natação
- Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos) - Atletismo
- Aryna Sabalenka (Bielorrússia) - Tênis
Melhor Equipe do Ano:
- Seleção feminina de futebol da Inglaterra
- Equipe europeia da Ryder Cup - Golfe (torneio masculino)
- Seleção feminina de críquete da Índia
- McLaren - Fórmula 1
- Oklahoma City Thunder - NBA
- Paris Saint-Germain - Futebol (equipe masculina)
Revelação do Ano:
- João Fonseca (Brasil) - Tênis
- Désiré Doué (França) - Futebol
- Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) - Basquete
- Luke Littler (Reino Unido) - Dardos
- Lando Norris (Reino Unido) - Fórmula 1
- Yu Zidi (China) - Natação
Retorno do Ano:
- Amanda Anisimova (Estados Unidos) - Tênis
- Egan Bernal (Colômbia) - Ciclismo
- Rory McIlroy (Reino Unido) - Golfe
- Yulimar Rojas (Venezuela) - Salto triplo
- Leah Williamson (Reino Unido) - Futebol
- Simon Yates (Reino Unido) - Ciclismo
Melhor Atleta nos Esportes de Ação:
- Yago Dora (Brasil) - Surfe
- Rayssa Leal (Brasil) - Skate
- Kilian Jornet (Espanha) - Ultramaratona
- Chloe Kim (Estados Unidos) - Snowboard
- Molly Picklum (Austrália) - Surfe
- Tom Pidcock (Reino Unido) - Ciclismo
- Melhor Atleta com Deficiência:
- Gabriel Araújo (Brasil) - Natação
- Simone Barlaam (Itália) - Natação
- Catherine Debrunner (Suíça) - Atletismo
- Kelsey DiClaudio (Estados Unidos) - Hóquei no gelo
- David Kratochvíl (República Tcheca) - Natação
- Kiara Rodríguez (Equador) - Salto em distância
