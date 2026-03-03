Menu
META AMBICIOSA

Com Thiago Galhardo, Feira FC mira Série A do Brasileirão em 10 anos

Investimento e ambição marcam início do projeto.

Redação

Por Redação

03/03/2026 - 7:24 h

Projeto com Thiago Galhardo prevê elite em 10 anos
Projeto com Thiago Galhardo prevê elite em 10 anos -

Com a promessa de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em até 10 anos, o Feira FC sequer estreou oficialmente e já figura entre os temas mais comentados do futebol brasileiro.

Fundado em 2025, o clube tem início previsto para 2026, quando participará da Série B do Campeonato Baiano, dando o primeiro passo de um projeto que nasce com ambição nacional.

O idealizador da iniciativa é o empresário e influenciador Neto Lima, natural de Feira de Santana e principal investidor do projeto. Ele não esconde o tamanho do desafio que decidiu assumir.

Nosso objetivo é claro: colocar Feira de Santana na Série A do Campeonato Brasileiro em menos de 10 anos
Neto Lima - empresário e influenciador

“Vamos construir isso temporada por temporada, com estrutura sólida, planejamento estratégico e um elenco competitivo desde o início”, afirmou Neto.

A estratégia traçada prevê crescimento gradual, mas com metas bem definidas. A prioridade inicial é estruturar o clube fora de campo e montar um elenco forte já para a disputa da Série B do Baianão.

A partir dessa base, o planejamento é avançar degrau por degrau até alcançar competições nacionais e, futuramente, a elite do futebol brasileiro.

Mesmo antes da estreia, o Feira FC já chamou atenção do mercado com anúncios que surpreenderam o cenário estadual.

Entre eles, o de Thiago Galhardo, jogador com passagem pela Seleção Brasileira, e o de Lucaneta, fenômeno do futsal, destaque do x1 e um dos maiores influenciadores de futebol do país. As contratações reforçam o discurso de que o clube não pretende ser apenas mais um projeto emergente.

Segundo Neto Lima, o nível de exigência será alto desde o início da caminhada: “O elenco será montado com base em competitividade e exigência alta. Vamos buscar oportunidades no mercado e jogadores que estejam alinhados com o nível que queremos implementar. O Feira FC nasce pensando grande.”

Tags:

campeonato brasileiro feira de santana Feira FC Série B do Campeonato Baiano

