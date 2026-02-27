Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL

Reforço! Time baiano anuncia Thiago Galhardo para 2026

O jogador chega para disputar a Série B do Campeonato Baiano, que tem início marcado para o dia 3 de março

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

27/02/2026 - 22:21 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Reforço! Time baiano anuncia Thiago Galhardo para 2026
-

O Feira Futebol Clube, de Feira de Santana anunciou pelas redes sociais na noite desta sexta-feira, 27, a contratação de Thiago Galhardo, atacante de 36 anos que tem passagem pela seleção brasileira e estava atuando em 2025 pelo Santa Cruz, na Série D do Campeonato Brasileiro.

Confira anúncio:

Tudo sobre Futebol em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Neto Lima (@netolima25)

Na última temporada pelo Santa, o jogador acumulou 24 partidas, marcou ao todo sete gols, e não distribuiu assistências.

O jogador chega ao Feira FC para disputar a Série B do Campeonato Baiano, que tem início marcado para o dia 3 de março.

O Feira Futebol Clube, time fundado no ano de 2025 e que já tem postagem registrada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, teve a sua nova SAF anunciada oficialmente na noite da última quinta-feira, 26, por meio das redes sociais do clube.

O time feirense garantiu a sua participação na temporada de 2026 da segunda divisão do Campeonato Baiano, com início previsto para o dia 3 de maio.

Segundo o idealizador da SAF, o empresário e advogado Marcus Rios, o objetivo da organização é colocar a cidade de Feira de Santana em evidência no radar do esporte baiano ainda no ano de 2027.

O projeto de criação da SAF conta com a participação dos empresários Bruno Kratos e Neto Lima, gestores da Mansão Green, empresa que adquiriu os Naming Rights do Campeonato Baiano, no ano de 2026, assim passando a chamar pelo nome de Baianão Mansão Green 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

contratação de jogadores Feira Futebol Clube futebol baiano SAF no futebol Série B Campeonato Baiano Thiago Galhardo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x