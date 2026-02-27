Reforço! Time baiano anuncia Thiago Galhardo para 2026

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Rafael Vieira/DP Foto

O Feira Futebol Clube, de Feira de Santana anunciou pelas redes sociais na noite desta sexta-feira, 27, a contratação de Thiago Galhardo, atacante de 36 anos que tem passagem pela seleção brasileira e estava atuando em 2025 pelo Santa Cruz, na Série D do Campeonato Brasileiro.

Confira anúncio:

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na última temporada pelo Santa, o jogador acumulou 24 partidas, marcou ao todo sete gols, e não distribuiu assistências.

O jogador chega ao Feira FC para disputar a Série B do Campeonato Baiano, que tem início marcado para o dia 3 de março.

O Feira Futebol Clube, time fundado no ano de 2025 e que já tem postagem registrada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, teve a sua nova SAF anunciada oficialmente na noite da última quinta-feira, 26, por meio das redes sociais do clube.

O time feirense garantiu a sua participação na temporada de 2026 da segunda divisão do Campeonato Baiano, com início previsto para o dia 3 de maio.

Segundo o idealizador da SAF, o empresário e advogado Marcus Rios, o objetivo da organização é colocar a cidade de Feira de Santana em evidência no radar do esporte baiano ainda no ano de 2027.

O projeto de criação da SAF conta com a participação dos empresários Bruno Kratos e Neto Lima, gestores da Mansão Green, empresa que adquiriu os Naming Rights do Campeonato Baiano, no ano de 2026, assim passando a chamar pelo nome de Baianão Mansão Green 2026.