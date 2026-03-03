Menu
HOME > ESPORTES
JOGO DECISIVO

Porto enfrenta CRB por vaga na 3ª fase da Copa do Brasil e premiação

Jogo no Rei Pelé vale vaga e R$ 950 mil ao clube baiano

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

03/03/2026 - 6:58 h | Atualizada em 03/03/2026 - 7:28

Time baiano tenta avançar à 3ª fase de forma inédita
Time baiano tenta avançar à 3ª fase de forma inédita -

Disputando uma competição nacional pela primeira vez em sua história recente, o Porto Sport Club fez bonito na 1ª fase e quer avançar ainda mais na Copa do Brasil. Nesta terça-feira, 3, o modesto clube baiano enfrenta o tradicional CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 20h, em busca de uma vaga inédita na 3ª fase do torneio.

Além do retorno esportivo, uma possível classificação também representa uma verdadeira bolada para os cofres do Porto. Caso supere a equipe alagoana, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, e avance à 3ª fase, o clube arrecadará mais R$ 950 mil.

Até o momento, o Porto já assegurou cerca de R$ 1.230.000 na competição, valor referente à participação na 1ª fase (R$ 400 mil) e à classificação para a 2ª fase da Copa do Brasil (R$ 830 mil). Em caso de nova classificação, o montante total chegará a aproximadamente R$ 2.180.000.

Na edição de 2026 da Copa do Brasil, o Porto Sport Club eliminou o Serra Branca-PB de forma histórica. Mesmo com dois jogadores a menos, a equipe baiana conseguiu a virada nos minutos finais e garantiu a classificação ao vencer por 2 a 1.

Se avançar à 3ª fase, o Porto vai se juntar ao Jacuipense, que garantiu presença após eliminar o Ceilândia-DF nos pênaltis por 4 a 1, depois de empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, na última quarta-feira, 23.

Tags:

copa do brasil crb Porto Sport Club

x