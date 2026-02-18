COPA DO BRASIL
Com dois a menos, Porto-BA vira partida no finalzinho e se classifica
Time baiano venceu o Serra Branca por 2 a 1 e chegou à segunda fase do torneio
Por Marina Branco
A Copa do Brasil está conhecendo o brilho de mais um baiano em 2026 - mesmo com dois jogadores a menos, o Porto-BA conseguiu uma virada histórica em cima do Serra Branca, vencendo por 2 a 1 e se classificando para a segunda fase da competição.
Nesta quarta-feira, 18, no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, os gols de Bruno Liborge e Luan Rodrigues deixaram a torcida enlouquecida já no final do jogo, dando a vaga ao Morcedo no jogo contra o CRB.
O jogo
O jogo foi emocionante, e desde os primeiros momentos. Com apenas três minutos de bola rolando, Caio D’Ajuda foi expulso e deixou o Porto-BA com um a menos ao longo de toda a partida.
A partir de então, veio o primeiro gol do Serra Branca, aos 31 minutos, pelos pés de Igor Nunes. Aos 38, foi a vez de Everton Dias receber seu vermelho, deixando o Porto com dois a menos para o segundo tempo.
O impossível, no entanto, foi feito. Com dois atletas a menos, o Porto voltou do intervalo e, aos 44 minutos, quase terminando a partida, Bruno Liborge deixou tudo igual. Já nos acréscimos, aos 52, Luan Rodrigues marcou o gol da virada e consagrou a classificação inesquecível.
Próximo desafio
Agora na segunda fase, o Porto-BA terá pela frente o CRB, com partida marcada para 3 de março, às 20h, no Estádio Rei Pelé.
