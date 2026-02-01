Menu
ALFINETADA

Flamengo e Corinthians provocam Palmeiras antes da Supercopa do Brasil

Decisão acontece neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

01/02/2026 - 13:11 h

Jogadores de Flamengo e Corinthians
Jogadores de Flamengo e Corinthians -

Corinthians e Flamengo, que se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, pela decisão da Supercopa do Brasil, fizeram uma postagem conjunta nas redes sociais para provocar o Palmeiras, que foi vice para ambos os times na última temporada.

Na Copa do Brasil, o alviverde paulista foi eliminado nas oitavas de final após perder os dois jogos para o maior rival, o Corinthians, que terminou como campeão da competição. Meses antes, o Timão havia vencido também o Campeonato Paulista, derrotando o Palmeiras na final.

O Flamengo, por sua vez, foi o campeão do Brasileirão e da Libertadores na última temporada, e nas duas ocasiões o Palmeiras amargou a vice-colocação.

Além da possibilidade de começar a temporada levantando um troféu, Corinthians e Flamengo também estão de olho na premiação do torneio. O vencedor da Supercopa receberá uma premiação de aproximadamente R$ 11,5 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 6,35 milhões.

x