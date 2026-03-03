Menu
FIM DA LINHA

Flamengo demite Filipe Luis após 8x0 no Madureira

Anúncio veio após classificação para final do Campeonato Carioca

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

03/03/2026 - 1:32 h

Ex-lateral-esquerdo comandou time em 101 jogos, com 64 vitórias, 22 empates e 15 derrotas
Filipe Luís não é mais técnico do Flamengo. O Rubro-Negro anunciou a saída do treinador após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, nesta segunda-feira, 2, pela semifinal do Campeonato Carioca.

Somando as passagens como jogador e treinador, Filipe ficou no clube carioca de 2019 até agora, com um pequeno período de transição após pendurar as chuteiras em 2023 e iniciar a carreira na área técnica em 2024, na base do Rubro-Negro.

Nota oficial

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico).

O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional.

Como treinador, o ex-lateral-esquerdo comandou o time em 101 jogos, com 64 vitórias, 22 empates e 15 derrotas, conquistando Copa do Brasil (2024), Supercopa do Brasil (2025), Campeonato Carioca (2025), CONMEBOL Libertadores (2025) e Brasileirão (2025).

Na coletiva após a goleada sobre o Madureira, antes do anúncio da demissão ser publicado, Filipe falou sobre a autocrítica ao seu trabalho e disse ter vivido "os melhores anos da vida" no Flamengo.

"Independentemente do que aconteça, se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor e carinho pelo Flamengo sempre vai existir. E acredito que do torcedor, para mim, também. A cobrança momentânea tem que existir, como jogador fui muito cobrado e muito criticado, com razão, e isso me fez ser melhor. Não tenho dúvidas que vivi os melhores anos da minha vida aqui", disse na última resposta da coletiva.

O Flamengo volta a campo no domingo, 8, contra o Fluminense, às 18h (de Brasília), no jogo único da final do Campeonato Carioca.

