Destaque no Baiano, promessa da base renova contrato com o Vitória
Atleta de 20 anos subiu para o time profissional rubro-negro
Por João Grassi
Um dos destaques do Vitória no Campeonato Baiano, o jovem Edenilson renovou seu contrato até o fim de 2028. O versátil jogador é uma das revelações da base rubro-negra que atuou no time alternativo comandado por Rodrigo Chagas.
Através das redes sociais, o Leão anunciou oficialmente que ampliou o vínculo de Edenilson, que também ganhou um aumento salarial. A renovação foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF nesta segunda-feira, 2.
Volante de origem, Edenilson se destacou no Baianão como zagueiro. Ele foi promovido à equipe profissional e entrou no segundo tempo durante a semifinal do estadual neste domingo, 1º, quando o Vitória garantiu vaga na final ao eliminar o Jacuipense.
No total, o meio-campista acumula nove partidas com a camisa rubro-negra, sendo sete na atual temporada.
O Esporte Clube Vitória anuncia a renovação do contrato do atleta Edenilson. Cria da Fábrica de Talentos, o jogador de 20 anos tem seu vínculo estendido até 2028!— EC Vitória (@ECVitoria) March 2, 2026
Vamos juntos, Edenilson! 🔴⚫🦁#PegaLeão #ForçaEnergiaAxé pic.twitter.com/OFrFmdNXuA
Próximo compromisso
O Vitória de Edenilson volta a campo neste sábado, 7, às 17h. O adversário será o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela final do Baianão 2026.
