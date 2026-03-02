Menu
HOME > ESPORTES
NOVO VÍNCULO

Destaque no Baiano, promessa da base renova contrato com o Vitória

Atleta de 20 anos subiu para o time profissional rubro-negro

João Grassi

Por João Grassi

02/03/2026 - 19:55 h

Edenilson
Edenilson -

Um dos destaques do Vitória no Campeonato Baiano, o jovem Edenilson renovou seu contrato até o fim de 2028. O versátil jogador é uma das revelações da base rubro-negra que atuou no time alternativo comandado por Rodrigo Chagas.

Através das redes sociais, o Leão anunciou oficialmente que ampliou o vínculo de Edenilson, que também ganhou um aumento salarial. A renovação foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF nesta segunda-feira, 2.

Volante de origem, Edenilson se destacou no Baianão como zagueiro. Ele foi promovido à equipe profissional e entrou no segundo tempo durante a semifinal do estadual neste domingo, 1º, quando o Vitória garantiu vaga na final ao eliminar o Jacuipense.

No total, o meio-campista acumula nove partidas com a camisa rubro-negra, sendo sete na atual temporada.

Leia Também:

Centroavante do Vitória sofre lesão grave e fica fora de combate
Bahia é contra volta da torcida mista; veja todos os posicionamentos
Vitória terá direito a 50% da renda da final do Campeonato Baiano

Próximo compromisso

O Vitória de Edenilson volta a campo neste sábado, 7, às 17h. O adversário será o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela final do Baianão 2026.

Tags:

EC Vitória 2026 Edenilson renovação

Ver todas

x