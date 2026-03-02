DESFALQUE CERTO
Centroavante do Vitória sofre lesão grave e fica fora de combate
Jogador foi dos reforços contratados para a temporada 2026
Por João Grassi
Siga o A TARDE no Google
Um dos reforços contratados para a temporada 2026, Pedro Henrique não vai estrear pelo Vitória nas próximas semanas. O centroavante sofreu uma fratura e vai ficar afastado por tempo indeterminado.
Conforme informação publicada pelo canal Resenha do Leão 1899 e confirmada pelo Portal A TARDE, o atacante quebrou o braço durante treinamento no CT Manoel Pontes Tanajura.
Anunciado pelo Leão há cerca de um mês, Pedro Henrique ainda não havia entrado em campo porque vinha se recondicionando fisicamente. Agora, o atleta terá que passar por um período de recuperação da fratura.
Leia Também:
Desfalque para os clássicos
O Vitória volta a campo neste sábado, 7, às 17h. O adversário será o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela final do Baianão 2026. Pedro Henrique vai perder o clássico pelo estadual, além do Ba-Vi válido pelo Brasileirão Série A, no próximo dia 11, no mesmo estádio.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes