HOME > ESPORTES
DESFALQUE CERTO

Centroavante do Vitória sofre lesão grave e fica fora de combate

Jogador foi dos reforços contratados para a temporada 2026

João Grassi

Por João Grassi

02/03/2026 - 19:21 h

Um dos reforços contratados para a temporada 2026, Pedro Henrique não vai estrear pelo Vitória nas próximas semanas. O centroavante sofreu uma fratura e vai ficar afastado por tempo indeterminado.

Conforme informação publicada pelo canal Resenha do Leão 1899 e confirmada pelo Portal A TARDE, o atacante quebrou o braço durante treinamento no CT Manoel Pontes Tanajura.

Anunciado pelo Leão há cerca de um mês, Pedro Henrique ainda não havia entrado em campo porque vinha se recondicionando fisicamente. Agora, o atleta terá que passar por um período de recuperação da fratura.

Vitória terá direito a 50% da renda da final do Campeonato Baiano
Vitória fecha contratação de destaque do Baianão; saiba quem é
Pronto pro Ba-Vi? Reforço do Vitória é regularizado no BID

Desfalque para os clássicos

O Vitória volta a campo neste sábado, 7, às 17h. O adversário será o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela final do Baianão 2026. Pedro Henrique vai perder o clássico pelo estadual, além do Ba-Vi válido pelo Brasileirão Série A, no próximo dia 11, no mesmo estádio.

Tags:

EC Vitória 2026 lesão Pedro Henrique

x