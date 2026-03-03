NOSTALGIA EM CAMPO
Já pensou no Brasil? Liga planeja rodada completa com camisas retrô
Ação prevê uniformes clássicos de gigantes como Real Madrid e Barcelona
Por Valdomiro Neto
A temporada 2025/26 de La Liga promete marcar gerações com uma data carregada de nostalgia. A organização se movimenta nos bastidores para promover uma "rodada retrô", iniciativa que deve envolver todos os clubes da primeira e da segunda divisão do futebol espanhol.
Segundo informações divulgadas pelo jornal Cadena SER, a proposta é que as equipes joguem com uniformes inspirados nas décadas de 1990 e 2000, modelos que marcaram época e tiveram grande impacto na consolidação da identidade visual dos grandes clubes do país.
Times tradicionais como Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid contêm, ao longo de suas histórias, camisas consideradas clássicas e icônicas.
A realização dessa rodada está prevista para o dia 12 de abril, na temporada de 2025/2026. Sendo a partida entre Real Racing Clube e UD Almería, um dos confrontos que deve receber ambientação no Estadio El Sardinero, estádio que deve adotar decoração e atmosfera da década passada.
Além dos uniformes
A ação, no entanto, não se limita aos uniformes, com alterações como:
- Estádios em ambientação vintage;
- Bolas com design antigo;
- Placares inspirados na estética de décadas passadas;
- Transmissões com elementos gráficos que remetessem às antigas coberturas televisivas.
O apelo emocional é o principal pilar para que essa data especial aconteça.
Além disso, há um viés estratégico: a valorização do legado histórico da marca fortalece o posicionamento da La Liga no cenário europeu que, consequentemente, impulsiona a venda de uniformes comemorativos.
