Rodrygo rompe LCA e fica de fora da Copa do Mundo com o Brasil

Rodrygo e Ancelotti - Foto: Reprodução I Instagram

Copa do Mundo chegando, Seleção Brasileira mudando. Poucos meses antes do início do Mundial, o atacante Rodrygo sofreu uma lesão no ligamento cruzando anterior do joelho direito, o famoso LCA, ficando de fora da Copa com Ancelotti.

Jogador do Real Madrid, ex-comandado de Carletto no clube espanhol e jogador de confiança do técnico da Seleção Brasileira, Rodrygo era um nome quase garantido na convocação oficial.

No entanto, o clube merengue recebeu nesta terça-feira, 3, a confirmação do resultado dos exames médicos, desfalcando o Real e a Seleção, segundo o jornalista Fabrizio Romano e o jornal Marca.

O brasileiro deve passar por cirurgia nos próximos dias, entrando em uma recuperação estimada entre sete e nove meses, o que o deixa de fora da temporada pelo Real e da Copa pelo Brasil.

O que aconteceu

A lesão aconteceu na última partida da La Liga, contra o Getafe CF, em que o Real foi derrotado por 1 a 0. Inicialmente, havia a expectativa de que se tratasse apenas de uma entorse mais severa, mas o boletim médico divulgado pelo clube merengue confirmou a gravidade do problema.

CBF lamentou a lesão

A CBF utilizou as redes sociais para prestar solidariedade ao atleta Rodrygo após a confirmação da lesão.