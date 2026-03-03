Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NEYMAR VEM?

Rodrygo rompe LCA e fica de fora da Copa do Mundo com o Brasil

O atacante deve passar por cirurgia e passar de sete a nove meses em recuperação

Marina Branco

Por Marina Branco

03/03/2026 - 12:20 h | Atualizada em 03/03/2026 - 13:03

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Rodrygo e Ancelotti
Rodrygo e Ancelotti -

Copa do Mundo chegando, Seleção Brasileira mudando. Poucos meses antes do início do Mundial, o atacante Rodrygo sofreu uma lesão no ligamento cruzando anterior do joelho direito, o famoso LCA, ficando de fora da Copa com Ancelotti.

Jogador do Real Madrid, ex-comandado de Carletto no clube espanhol e jogador de confiança do técnico da Seleção Brasileira, Rodrygo era um nome quase garantido na convocação oficial.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Gigante da Série A cria conselho para virar SAF e fugir da crise
Joia da base vira opção do Bahia para final do baiano contra o Vitória
Amistoso Brasil x Venezuela: onde assistir e prováveis escalações

No entanto, o clube merengue recebeu nesta terça-feira, 3, a confirmação do resultado dos exames médicos, desfalcando o Real e a Seleção, segundo o jornalista Fabrizio Romano e o jornal Marca.

O brasileiro deve passar por cirurgia nos próximos dias, entrando em uma recuperação estimada entre sete e nove meses, o que o deixa de fora da temporada pelo Real e da Copa pelo Brasil.

O que aconteceu

A lesão aconteceu na última partida da La Liga, contra o Getafe CF, em que o Real foi derrotado por 1 a 0. Inicialmente, havia a expectativa de que se tratasse apenas de uma entorse mais severa, mas o boletim médico divulgado pelo clube merengue confirmou a gravidade do problema.

CBF lamentou a lesão

A CBF utilizou as redes sociais para prestar solidariedade ao atleta Rodrygo após a confirmação da lesão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do mundo lesão LCA real madrid recuperação atleta rodrygo seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rodrygo e Ancelotti
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Rodrygo e Ancelotti
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Rodrygo e Ancelotti
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Rodrygo e Ancelotti
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x