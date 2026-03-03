NEYMAR VEM?
Rodrygo rompe LCA e fica de fora da Copa do Mundo com o Brasil
O atacante deve passar por cirurgia e passar de sete a nove meses em recuperação
Por Marina Branco
Copa do Mundo chegando, Seleção Brasileira mudando. Poucos meses antes do início do Mundial, o atacante Rodrygo sofreu uma lesão no ligamento cruzando anterior do joelho direito, o famoso LCA, ficando de fora da Copa com Ancelotti.
Jogador do Real Madrid, ex-comandado de Carletto no clube espanhol e jogador de confiança do técnico da Seleção Brasileira, Rodrygo era um nome quase garantido na convocação oficial.
No entanto, o clube merengue recebeu nesta terça-feira, 3, a confirmação do resultado dos exames médicos, desfalcando o Real e a Seleção, segundo o jornalista Fabrizio Romano e o jornal Marca.
O brasileiro deve passar por cirurgia nos próximos dias, entrando em uma recuperação estimada entre sete e nove meses, o que o deixa de fora da temporada pelo Real e da Copa pelo Brasil.
O que aconteceu
A lesão aconteceu na última partida da La Liga, contra o Getafe CF, em que o Real foi derrotado por 1 a 0. Inicialmente, havia a expectativa de que se tratasse apenas de uma entorse mais severa, mas o boletim médico divulgado pelo clube merengue confirmou a gravidade do problema.
CBF lamentou a lesão
A CBF utilizou as redes sociais para prestar solidariedade ao atleta Rodrygo após a confirmação da lesão.
A CBF se solidariza com o atleta Rodrygo Goes, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, que sofreu grave lesão durante a partida contra o Getafe, pela Liga Espanhola. Rodrygo teve lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito. A CBF deseja ao… pic.twitter.com/IAKkehmfLF— brasil (@CBF_Futebol) March 3, 2026
