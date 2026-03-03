Barradão recebe lançamento da camisa comemorativa da CBF Academy

Barradão, estádio do Vitória - Foto: Divulgação | EC Vitória

A CBF Academy, braço educacional da CBF, inicia as comemorações de sua primeira década nesta quarta-feira, 4, em Salvador, com o lançamento de uma camisa comemorativa exclusiva. O evento será realizado no Estádio Barradão, casa do Esporte Clube Vitória, durante a parte prática da Licença C – Treinador de Futebol.

O lançamento marca o início de uma turnê nacional que percorrerá todas as regiões do país, com a próxima parada confirmada para o Sudeste, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

A camisa especial de 10 anos foi desenhada para celebrar a presença da Academy em todo o território brasileiro. O lançamento ganha ainda mais significado após 2024, ano em que a instituição levou, pela primeira vez, formação técnica para todos os estados do Brasil.

Com detalhes que homenageiam cada unidade da federação, o uniforme simboliza a missão da Academy de democratizar a excelência e unir os pilares de Formação, Paixão e Legado.

Cronograma de lançamentos da camisa:

A turnê de lançamento foi planejada para abraçar a diversidade do futebol brasileiro, começando pelo Nordeste e seguindo para as demais regiões.