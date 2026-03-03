Menu
ESPORTES
EVENTO

Barradão recebe lançamento da camisa comemorativa da CBF Academy

Academia de treinadores celebra 10 anos

Redação

Por Redação

03/03/2026 - 12:37 h

Barradão, estádio do Vitória
Barradão, estádio do Vitória -

A CBF Academy, braço educacional da CBF, inicia as comemorações de sua primeira década nesta quarta-feira, 4, em Salvador, com o lançamento de uma camisa comemorativa exclusiva. O evento será realizado no Estádio Barradão, casa do Esporte Clube Vitória, durante a parte prática da Licença C – Treinador de Futebol.

O lançamento marca o início de uma turnê nacional que percorrerá todas as regiões do país, com a próxima parada confirmada para o Sudeste, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Leia Também:

Bahia confirma retorno de Marcos Victor; zagueiro fica fora do Ba-Vi
Rodrygo rompe LCA e fica de fora da Copa do Mundo com o Brasil
Gigante da Série A cria conselho para virar SAF e fugir da crise

A camisa especial de 10 anos foi desenhada para celebrar a presença da Academy em todo o território brasileiro. O lançamento ganha ainda mais significado após 2024, ano em que a instituição levou, pela primeira vez, formação técnica para todos os estados do Brasil.

Com detalhes que homenageiam cada unidade da federação, o uniforme simboliza a missão da Academy de democratizar a excelência e unir os pilares de Formação, Paixão e Legado.

Cronograma de lançamentos da camisa:

A turnê de lançamento foi planejada para abraçar a diversidade do futebol brasileiro, começando pelo Nordeste e seguindo para as demais regiões.

  • 4 de março (quarta-feira) – Nordeste: Estádio Barradão, Salvador, BA (Licença C)
  • Março – Sudeste: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro, RJ (Licença B)
  • Demais regiões: Sul, Centro-Oeste e Norte, com datas e locais a serem divulgados.

barradão BarradãoCBF esporte clube vitória Salvador

x