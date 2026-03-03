EVENTO
Barradão recebe lançamento da camisa comemorativa da CBF Academy
Academia de treinadores celebra 10 anos
Por Redação
A CBF Academy, braço educacional da CBF, inicia as comemorações de sua primeira década nesta quarta-feira, 4, em Salvador, com o lançamento de uma camisa comemorativa exclusiva. O evento será realizado no Estádio Barradão, casa do Esporte Clube Vitória, durante a parte prática da Licença C – Treinador de Futebol.
O lançamento marca o início de uma turnê nacional que percorrerá todas as regiões do país, com a próxima parada confirmada para o Sudeste, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
A camisa especial de 10 anos foi desenhada para celebrar a presença da Academy em todo o território brasileiro. O lançamento ganha ainda mais significado após 2024, ano em que a instituição levou, pela primeira vez, formação técnica para todos os estados do Brasil.
Com detalhes que homenageiam cada unidade da federação, o uniforme simboliza a missão da Academy de democratizar a excelência e unir os pilares de Formação, Paixão e Legado.
Cronograma de lançamentos da camisa:
A turnê de lançamento foi planejada para abraçar a diversidade do futebol brasileiro, começando pelo Nordeste e seguindo para as demais regiões.
- 4 de março (quarta-feira) – Nordeste: Estádio Barradão, Salvador, BA (Licença C)
- Março – Sudeste: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro, RJ (Licença B)
- Demais regiões: Sul, Centro-Oeste e Norte, com datas e locais a serem divulgados.
