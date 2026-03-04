Menu
HOME > ESPORTES
ELIMINAÇÃO DOLOROSA

Porto é atropelado pelo CRB e perde bolada na Copa do Brasil

Após sofrer goleada no Rei Pelé, Porto encerra campanha histórica e vê escapar quase R$ 1 milhão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

04/03/2026 - 6:48 h

Equipe baiana é derrotada por 6 a 0 pelo CRB, cai na 2ª fase e deixa de receber premiação milionária na Copa do Brasil.
Estreante na Copa do Brasil, o Porto Sport Club queria manter vivo o sonho na principal competição mata-mata do futebol brasileiro, mas acabou eliminado já na 2ª fase após sofrer uma goleada histórica. Nesta terça-feira, 4, a equipe baiana foi derrotada por 6 a 0 pelo CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e deu adeus ao torneio.

Os gols da derrota acachapante do Porto foram marcados por Luiz Phellype (2x), Mikael, Bressan, Douglas Baggio e Breno, que marcou contra. A equipe baiana ainda teve um jogador expulso: Pedro Lima.

Leia Também:

Oficial! Vitória anuncia empréstimo de zagueiro ao Sport
Sai Jota e vem Fred: Bahia acerta chegada de novo Pivete de Aço
MP-BA nega pedido do Vitória e final do Baianão terá torcida única

Com o resultado, o Porto deixa a Copa do Brasil após ter alcançado a 2ª fase de forma histórica, garantindo R$ 1.230.000 em premiação, referentes à participação na 1ª fase (R$ 400 mil) e à classificação para a 2ª fase (R$ 830 mil). No entanto, deixou de receber R$ 950 mil pela não classificação à próxima etapa da competição.

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Porto volta suas atenções à preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2026, competição na qual fará sua estreia nesta temporada. O certame está previsto para começar nos dias 4 ou 5 de abril, mas a equipe baiana ainda não teve seu adversário definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Tags:

copa do brasil crb Porto Sport Club

x