MERCADO DA BOLA
Oficial! Vitória anuncia empréstimo de zagueiro ao Sport
Jogador disputará a Série B do Brasileirão e tem contrato até o final da temporada
Por Lucas Vilas Boas
Siga o A TARDE no Google
O Vitória anunciou, na noite desta terça-feira, 3, a transferência por empréstimo do zagueiro Zé Marcos ao Sport. O Leão da Ilha também já oficializou a contratação do defensor de 28 anos, que chega até o final da temporada.
"O Esporte Clube Vitória comunica o empréstimo do zagueiro Zé Marcos ao Sport Club do Recife até o final de 2026. Desejamos ao atleta sorte e sucesso no restante da temporada", escreveu o clube.
Contratado em 2025 pelo Vitória, Zé Marcos fez 44 jogos, marcou dois gols e distribuiu duas assistências. O defensor também atuou no Avaí, Criciúma e Juventude, onde se destacou conquistando o acesso à Série A do Brasileirão como titular.
Leia Também:
O zagueiro deixa um setor que conta com as seguintes opções: Riccieli, Cacá, Edu, Camutanga, Neris e Luan Cândido, que, apesar de ser lateral-esquerdo de origem, também pode atuar na posição.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes