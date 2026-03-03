Oficial! Vitória anuncia empréstimo de zagueiro ao Sport

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória anunciou, na noite desta terça-feira, 3, a transferência por empréstimo do zagueiro Zé Marcos ao Sport. O Leão da Ilha também já oficializou a contratação do defensor de 28 anos, que chega até o final da temporada.

"O Esporte Clube Vitória comunica o empréstimo do zagueiro Zé Marcos ao Sport Club do Recife até o final de 2026. Desejamos ao atleta sorte e sucesso no restante da temporada", escreveu o clube.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Zé Marcos foi oficializado como reforço do Sport | Foto: Divulgação | Sport

Contratado em 2025 pelo Vitória, Zé Marcos fez 44 jogos, marcou dois gols e distribuiu duas assistências. O defensor também atuou no Avaí, Criciúma e Juventude, onde se destacou conquistando o acesso à Série A do Brasileirão como titular.

O zagueiro deixa um setor que conta com as seguintes opções: Riccieli, Cacá, Edu, Camutanga, Neris e Luan Cândido, que, apesar de ser lateral-esquerdo de origem, também pode atuar na posição.