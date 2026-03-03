Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARA NOVA

Nascido em família de zagueiros, Cacá explica escolha pelo Vitória

Defensor foi apresentado oficialmente nesta terça-feira, 3

João Grassi

Por João Grassi

03/03/2026 - 16:54 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Cacá e Sérgio Papellin
Cacá e Sérgio Papellin -

Apresentado oficialmente como jogador do Vitória, Cacá concedeu entrevista na sala de imprensa do Barradão, nesta tarde de terça-feira, 3. O novo zagueiro rubro-negro, de 26 anos, chega para preencher uma "carência" importante no elenco, conforme declarou o executivo Sérgio Papellin.

Durante a coletiva, Cacá revelou que recebeu outras propostas quando estava de saída do Corinthians. No entanto, o defensor citou que a boa imagem do clube na atualidade pesou na decisão de desembarcar na Toca do Leão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"O que apareceu mais na mídia foi o Athletico, foi por onde eu passei, não deu certo, apareceu antes do Vitória. Logo depois apareceu o Santos, mas a minha escolha de vir para cá foi porque a equipe, o time, a instituição estão organizados. Foi bem falado para mim da estrutura, do presidente, da comissão, então a minha escolha de ter vindo para cá foi basicamente isso", explicou.

Leia Também:

Copa do Nordeste 2026: Veja grupos e o novo formato com 20 times
Dudu fica fora do BaVi e desfalca Vitória por tempo indeterminado

Defensor conhecido por boa participação no momento ofensivo, Cacá revelou que teve experiências em outras posições. No entanto, ele diz que jogar na zaga é uma tradição dentro de sua família, já que parentes próximos jogaram futebol e eram zagueiros.

Minha família toda é de zagueiros. Meu pai, quando jogava lá na base, ela era zagueiro. Minha mãe e irmã mais velha eram zagueiras também.
Cacá - Zagueiro do Vitória

"Eu comecei como zagueiro, mas como eu era rápido, resolveram me colocar no ataque. Meu pai sempre tinha um sonho de me ver jogando na zaga e virar profissional jogando na defesa. Eu conversei com o treinador e pedi pra voltar pra defesa, onde me destaquei em todas as equipes que passei. Já fui atacante, já joguei de volante, lateral. Às vezes pinta a oportunidade na área e eu fico concentrado pra fazer o gol", detalhou.

Confiante principalmente na sua velocidade, Cacá afirmou que já está acostumado a jogar em ambos os lados da zaga e também no sistema de cinco defensores. Ele enalteceu seus companheiros de posição e contou sobre o que pode somar junto com eles.

"Posso encorajar a defesa para jogar em linha alta. Eu confio na minha velocidade, eles podem me ajudar também. Edu e Camutanga são excelentes zagueiros em bola aérea, um ponto que pode me ajudar bastante. Já fiz muitos gols em bola ofensiva, mas em bolas defensivas eles são os melhores da equipe. É jogar sem medo de tomar bola nas costas", pontuou.

"Eu sempre foco em entregar o meu melhor para a equipe que represento. Hoje aqui no Vitória é muita dedicação, me cobro muito, cobro muito dos meus companheiros em campo e eu cheguei aqui para crescer com essa oportunidade", completou.

Cacá, zagueiro do Vitória
Cacá, zagueiro do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Fora do BaVi decisivo

Como não está inscrito no Campeonato Baiano, Cacá está fora do BaVi que decide o título estadual, neste sábado, 7. O zagueiro, contudo, pode estrear em outro duelo contra Bahia, já que o Rubro-Negro volta a enfrentar o rival no próximo dia 11, uma quarta-feira, na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do Brasileirão.

"Fico triste de não poder jogar essa final. Todo jogador trabalha para estar vivenciando esses momentos, um jogo tão grande. Vou estar acompanhando o vestiário com a equipe, vou dar minhas palavras de apoio, vou dar minha força para a galera. Se Deus quiser, na quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, volto para poder ajudar. O mais importante é a vitória, se eu estiver em campo ou não, se a equipe conseguir a vitória para mim é o que mais importa", concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cacá EC Vitória 2026 entrevista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cacá e Sérgio Papellin
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Cacá e Sérgio Papellin
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Cacá e Sérgio Papellin
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Cacá e Sérgio Papellin
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x