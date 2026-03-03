Nascido em família de zagueiros, Cacá explica escolha pelo Vitória

Cacá e Sérgio Papellin - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Apresentado oficialmente como jogador do Vitória, Cacá concedeu entrevista na sala de imprensa do Barradão, nesta tarde de terça-feira, 3. O novo zagueiro rubro-negro, de 26 anos, chega para preencher uma "carência" importante no elenco, conforme declarou o executivo Sérgio Papellin.

Durante a coletiva, Cacá revelou que recebeu outras propostas quando estava de saída do Corinthians. No entanto, o defensor citou que a boa imagem do clube na atualidade pesou na decisão de desembarcar na Toca do Leão.

"O que apareceu mais na mídia foi o Athletico, foi por onde eu passei, não deu certo, apareceu antes do Vitória. Logo depois apareceu o Santos, mas a minha escolha de vir para cá foi porque a equipe, o time, a instituição estão organizados. Foi bem falado para mim da estrutura, do presidente, da comissão, então a minha escolha de ter vindo para cá foi basicamente isso", explicou.

Defensor conhecido por boa participação no momento ofensivo, Cacá revelou que teve experiências em outras posições. No entanto, ele diz que jogar na zaga é uma tradição dentro de sua família, já que parentes próximos jogaram futebol e eram zagueiros.

Minha família toda é de zagueiros. Meu pai, quando jogava lá na base, ela era zagueiro. Minha mãe e irmã mais velha eram zagueiras também. Cacá - Zagueiro do Vitória

"Eu comecei como zagueiro, mas como eu era rápido, resolveram me colocar no ataque. Meu pai sempre tinha um sonho de me ver jogando na zaga e virar profissional jogando na defesa. Eu conversei com o treinador e pedi pra voltar pra defesa, onde me destaquei em todas as equipes que passei. Já fui atacante, já joguei de volante, lateral. Às vezes pinta a oportunidade na área e eu fico concentrado pra fazer o gol", detalhou.

Confiante principalmente na sua velocidade, Cacá afirmou que já está acostumado a jogar em ambos os lados da zaga e também no sistema de cinco defensores. Ele enalteceu seus companheiros de posição e contou sobre o que pode somar junto com eles.

"Posso encorajar a defesa para jogar em linha alta. Eu confio na minha velocidade, eles podem me ajudar também. Edu e Camutanga são excelentes zagueiros em bola aérea, um ponto que pode me ajudar bastante. Já fiz muitos gols em bola ofensiva, mas em bolas defensivas eles são os melhores da equipe. É jogar sem medo de tomar bola nas costas", pontuou.

"Eu sempre foco em entregar o meu melhor para a equipe que represento. Hoje aqui no Vitória é muita dedicação, me cobro muito, cobro muito dos meus companheiros em campo e eu cheguei aqui para crescer com essa oportunidade", completou.

Cacá, zagueiro do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Fora do BaVi decisivo

Como não está inscrito no Campeonato Baiano, Cacá está fora do BaVi que decide o título estadual, neste sábado, 7. O zagueiro, contudo, pode estrear em outro duelo contra Bahia, já que o Rubro-Negro volta a enfrentar o rival no próximo dia 11, uma quarta-feira, na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do Brasileirão.

"Fico triste de não poder jogar essa final. Todo jogador trabalha para estar vivenciando esses momentos, um jogo tão grande. Vou estar acompanhando o vestiário com a equipe, vou dar minhas palavras de apoio, vou dar minha força para a galera. Se Deus quiser, na quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, volto para poder ajudar. O mais importante é a vitória, se eu estiver em campo ou não, se a equipe conseguir a vitória para mim é o que mais importa", concluiu.