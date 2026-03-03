Menu
ESPORTES
DESFALQUE NO LEÃO

Dudu fica fora do BaVi e desfalca Vitória por tempo indeterminado

Meia pode passar por cirurgia após trauma em treino

João Grassi e Valdomiro Neto

Por João Grassi e Valdomiro Neto

03/03/2026 - 15:57 h | Atualizada em 03/03/2026 - 16:55

Dudu em campo contra o Palmeiras
Dudu em campo contra o Palmeiras -

O meia Dudu está fora dos dois clássicos BaVi que estão para acontecer, sábado, 7, pela final do Campeonato Baiano, e na quarta-feira, 11, pelo Campeonato Brasileiro, podendo ser desfalque do Esporte Clube Vitória por tempo indeterminado. O jogador, peça fundamental do elenco, sofreu uma lesão considerada delicada na coluna e pode até mesmo passar por cirurgia.

Dudu vêm de uma crescente em seu desempenho em campo, sendo elogiado pelo técnico Jair Ventura durante as coletivas de imprensa, e estava conquistando a titularidade no elenco Rubro-Negro.

O jogador sofreu uma lesão na região da coluna, após sofrer um trauma no joelho durante um treinamento na Toca do Leão, no dia 16 de fevereiro. Dudu desfalcou o elenco Rubro-Negro por três partidas, e estará fora do clássicos Ba-Vi deste sábado, 7, pela final do Campeonato Baiano, e da quarta-feira, 11, pelo Brasileirão.

Dudu pelo Vitória

Dudu chegou ao Vitória no ano de 2023, por empréstimo do Volta Redonda. Com a camisa do Vitória, o jogador acumula 37 partidas, com 1 gol marcado e 1 assistência distribuída.

O jogador tem passagem por times como Volta Redonda, Ferroviário, Ponte Preta e Grêmio Novorizontino.

Jair Ventura lamenta lesão de Dudu

Durante a coletiva de imprensa realizada pós jogo contra a Jacuipense, o técnico Jair Ventura lamentou a situação do atleta, e ressaltou a dificuldade de organizar elenco quando tem baixas inesperadas.

"Dudu infelizmente a situação não é simples. A gente consegue ele no melhor momento da carreira, parou de tomar cartões, jogando absurdo de futebol e tem essa lesão. Muito triste por ele, mas estamos passando confiança para ele se recuperar. Posição a gente estava tranquilo, agora vamos nos reinventar por uma necessidade. Em 14 dias vamos ter seis jogos, é elenco. A gente não pode só ter 11. Campeonatos são ganhos com elenco."

