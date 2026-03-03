Menu
HOME > ESPORTES
NÃO SAI

Reviravolta: clube desiste de empréstimo e Claudinho fica no Vitória

Defensor ainda se recupera de lesão

João Grassi

Por João Grassi

03/03/2026 - 18:53 h

Claudinho
Claudinho -

Após encaminhar sua saída para o Sport, o lateral-direito Claudinho não vai sair do Vitória no momento. O clube pernambucano desistiu da contratação do defensor, embora tenha seguido com a negociação pelo zagueiro Zé Marcos.

O Sport optou por não contratar Claudinho devido a recuperação da contusão no joelho, que ainda o impede de ficar totalmente à disposição da comissão técnica pernambucana. A informação foi trazida pela Rádio Jornal e confirmada pelo Portal A TARDE.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além de ter iniciado a temporada lesionado, o lateral rubro-negro viu a chegada de dois novos concorrentes na sua posição: Nathan Mendes e Mateus Silva, sendo este segundo de características próximas. Além disso, os jovens Paulo e Gean ganharam oportunidades no Campeonato Baiano.

Ainda não há informações sobre a possibilidade de um outro empréstimo, deixando maior a possibilidade de sua permanência no elenco para 2026. O Vitória já está ciente da desistência do Sport.

Leia Também:

Nascido em família de zagueiros, Cacá explica escolha pelo Vitória
Dudu fica fora do BaVi e desfalca Vitória por tempo indeterminado
Vitória fecha acordo para renegociar dívida por Claudinho; entenda

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo neste sábado, 7, às 17h. O adversário será o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela final do Baianão 2026.

