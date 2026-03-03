Além de Rodrygo, relembre os cortes mais dramáticos do Brasil em Copas

Romário, Rodrygo e Careca pela Seleção Brasileira - Foto: AFP

Com uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito (LCA), Rodrygo está fora da Copa do Mundo 2026 com a Seleção Brasileira — adicionando mais um nome à longa lista de desfalques da Amarelinha em Mundiais. Figurinha carimbada nas convocações de Carlo Ancelotti, o atacante se junta a outros nomes — incluindo craques e capitães — que sofreram contusões e desfalcaram a Canarinha na história das Copas.

A última situação aconteceu na edição de 2022, no Catar, quando o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que esteve presente em todo o ciclo com o técnico Tite, sofreu uma lesão no joelho e deu adeus ao sonho de defender o Brasil no Mundial. Então capitão e titular absoluto da Seleção, Daniel Alves também virou desfalque em 2018, na Rússia, com Danilo e Fágner atuando na posição.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Daniel Alves em campo pela Seleção Brasileira | Foto: Divulgação | CBF

Um dos casos mais dramáticos da história da Amarelinha aconteceu em 1998. Protagonista na conquista em 94, Romário chegou a se preparar com a equipe na França com o técnico Zagallo, mas acabou cortado sete dias antes da estreia por conta de uma contusão muscular.

O atacante não aceitou bem o corte e chegou a criticar a comissão técnica pela decisão, já que alegava poder estar em campo já no segundo jogo da primeira fase da Copa do Mundo. Seu substituto foi o volante Emerson — volante que também ficou de fora da edição de 2002. O jogador era o capitão da equipe de Felipão, que se sagrou pentacampeã no Japão e Coreia do Sul, mas foi cortado por lesão antes do torneio.

Romário em campo pela Seleção Brasileira | Foto: ANTONIO SCORZA / AFP

Cotado para ser o principal centroavante do Brasil mágico de 1982, Careca sofreu uma contusão na coxa já com a delegação na Espanha — sede daquela Copa — quatro dias antes da estreia. Como substituto, Roberto Dinamite foi convocado por Telê Santana, mas não chegou a entrar em campo durante a competição.