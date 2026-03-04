DOMÍNIO TRICOLOR
Bahia defende invencibilidade de meia década contra o Vitória na Fonte
Tricolor não perde para o rival na Arena Fonte Nova desde 2020 e tenta manter tabu no BaVi da final do Bainão
Por Téo Mazzoni
Se depender do retrospecto recente na Arena Fonte Nova, o Esporte Clube Bahia entra confiante para a final do Campeonato Baiano de 2026. O Tricolor de Aço não perde para o Vitória em seus domínios há seis anos e tentará ampliar o tabu justamente na decisão deste sábado, 7, às 17h, quando enfrenta o maior rival em busca do título estadual.
A última derrota do Esquadrão para o Leão na Fonte Nova aconteceu em 2020, pela Copa do Nordeste. Naquele confronto, o Vitória venceu por 2 a 0, com gols de Tiago Carleto e Vico, além de contar com uma atuação de destaque do goleiro Ronaldo — que, curiosamente, hoje defende o Bahia.
Desde então, o clássico BaVi foi disputado outras nove vezes no estádio, com ampla vantagem tricolor: cinco triunfos e quatro empates em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano.
Confira os confrontos no período:
- 18/05/2025 – Bahia 2x1 Vitória – Rodada 9 – Brasileirão 2025 (V)
- 16/03/2025 – Bahia 2x0 Vitória – Final – Baiano 2025 (V)
- 01/02/2025 – Bahia 0x0 Vitória – 1ª Fase – Baiano 2025 (E)
- 11/08/2024 – Bahia 2x0 Vitória – Rodada 22 – Brasileirão 2024 (V)
- 07/04/2024 – Bahia 1x1 Vitória – Final – Baiano 2024 (E)
- 20/03/2024 – Bahia 2x1 Vitória – Fase de Grupos – Nordestão 2024 (V)
- 05/03/2023 – Bahia 1x1 Vitória – Fase de Grupos – Nordestão 2023 (E)
- 29/01/2023 – Bahia 1x0 Vitória – 1ª Fase – Baiano 2023 (V)
- 17/03/2021 – Bahia 0x0 Vitória – 1ª Fase – Baiano 2021 (E)
Apesar da invencibilidade no recorte, o rival levou a melhor em um momento decisivo recente. Em 2024, o Bahia empatou por 1 a 1 na Fonte Nova no segundo jogo da final do Estadual, mas viu o Vitória erguer a taça em seu estádio, já que havia perdido a partida de ida, no Barradão.
Agora, o cenário é de revanche esportiva. Além de manter a sequência sem derrotas diante do arquirrival em casa, o Tricolor pode “dar o troco” e voltar a levantar o troféu do Campeonato Baiano diante de sua torcida.
O clássico também carrega peso emocional. Eliminado recentemente da Libertadores, o Bahia tenta transformar a final em resposta dentro de campo e afastar o clima de tensão instaurado após a queda continental.
A decisão deste sábado terá presença exclusiva da torcida tricolor, conforme recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), o que pode reforçar ainda mais o ambiente favorável ao Esquadrão na Arena Fonte Nova.
