"Acreditar em nós": Ramos Mingo faz pedido à torcida antes do BaVi

Mingo fala em acreditar no elenco antes do Ba-Vi que vale título estadual. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em meio ao momento de maior turbulência na temporada, o zagueiro Ramos Mingo fez um pedido à torcida do Esporte Clube Bahia antes da final do Campeonato Baiano, contra o Vitória, neste sábado, 7, às 17h, na Arena Fonte Nova.

Nesta terça-feira, 3, durante entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo, o argentino fez um apelo aos torcedores tricolores para que “voltassem a acreditar” no elenco. O pedido ocorre após o grupo ter sido alvo de cobranças e vaias no último sábado, 28, logo depois da eliminação na Libertadores.

“É nosso trabalho que a torcida volte a acreditar em nós. É, dia a dia, jogo a jogo, dar o melhor de nós. E eu acho que, com isso, vamos poder estar todos juntos de novo”, completou o zagueiro.

Para o defensor, é preciso “entrar ligado, estar concentrado e jogar como uma família” no clássico BaVi, válido pela decisão do Baianão 2026. Segundo ele, a final representa a oportunidade de afastar a tensão que paira após a queda precoce na “Glória Eterna” e, ao mesmo tempo, buscar a conquista de um título na temporada.