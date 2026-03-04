Ceni já detonou árbitro escalado pela FBF para apitar BaVi do Baianão

Wilton apita decisão pelo segundo ano seguido - Foto: Reprodução

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) definiu o goiano Wilton Pereira Sampaio como árbitro central do clássico decisivo entre Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória, válido pela final do Campeonato Baiano de 2026. A partida será disputada neste sábado, 7, às 17h, na Arena Fonte Nova.

A escolha do árbitro remete a um episódio recente envolvendo o técnico do Bahia, Rogério Ceni. Em julho de 2025, após o empate por 1 a 1 com o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador tricolor fez críticas contundentes à atuação de Wilton.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Uma arbitragem desastrosa, mais uma vez. Um pênalti claríssimo no final do jogo, que não foi nem revisado pelo VAR. Nesse caso, nem tanto a arbitragem, mas o VAR foi terrível. Não revisar o lance no último minuto... O Pikachu não toca na bola. Ele só toca na perna do Cauly. Nem revisaram", disparou Ceni, visivelmente incomodado.

Wilton terá como assistentes os baianos Luanderson Lima dos Santos e Daniella Coutinho Pinto, ambos integrantes do quadro da FIFA. O árbitro de vídeo (VAR) será Caio Max Augusto Vieira, também do quadro da FIFA, da Federação Goiana de Futebol.

Confira a escala completa:

Árbitro : Wilton Pereira Sampaio

: Wilton Pereira Sampaio Assistente 1 : Luanderson Lima dos Santos

: Luanderson Lima dos Santos Assistente 2 : Daniella Coutinho Pinto

: Daniella Coutinho Pinto 4º Árbitro : Wagner Francisco Silva Souza

: Wagner Francisco Silva Souza 5ª Árbitra : Patrícia dos Reis do Nascimento

: Patrícia dos Reis do Nascimento VAR : Caio Max Augusto Vieira

O sorteio da arbitragem foi realizado nesta quarta-feira, 4, no auditório do TJDF-BA, com as presenças do secretário do órgão, Roberto Araújo, do presidente da CEAF-BA, Jailson Macedo Freitas, e da funcionária da FBF, Cíntia Bandeira.

Dois anos seguidos

Wilton Pereira Sampaio apitará uma final de Campeonato Baiano entre Bahia e Vitória pelo segundo ano consecutivo. Em 2025, o goiano foi escalado pela FBF para comandar o segundo jogo da decisão do Estadual. Na ocasião, o Esquadrão conquistou o título após vencer a partida de ida, na Arena Fonte Nova, e assegurar o empate no confronto de volta, no Barradão.