Ceni detona arbitragem após empate do Bahia: “Desastrosa”

Rogério Ceni - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O técnico do Bahia, Rogério Ceni, não poupou críticas à arbitragem após o empate em 1 a 1 com o Fortaleza, neste sábado (20), na Arena Castelão, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o treinador classificou a atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio como “desastrosa” e se revoltou com a não marcação de um pênalti no fim da partida.

"Uma arbitragem desastrosa, mais uma vez. Um pênalti claríssimo no final do jogo, que não foi nem revisado pelo VAR. Nesse caso, nem tanto a arbitragem, mas o VAR foi terrível. Não revisar o lance no último minuto... O Pikachu não toca na bola. Ele só toca na perna do Cauly. Nem revisaram", disparou Ceni, visivelmente incomodado.

O lance citado ocorreu aos 49 minutos do segundo tempo, quando o meia Cauly caiu na área após disputa com Yago Pikachu. Jogadores do Bahia pediram pênalti, mas Wilton mandou seguir, e o VAR não recomendou a checagem no monitor. A decisão gerou forte insatisfação entre os atletas e comissão técnica do Tricolor de Aço.

Apesar da reclamação pela não marcação do árbitro, o Bahia segue na 4ª colocação com 25 pontos conquistados. O time volta à campo na terça-feira, 22, às 21h30, contra o América de Cali, pela Copa Sul-Americana, onde precisa vencer para avançar na competição.