BAVI NA HISTÓRIA

Finais entre Bahia e Vitória no século XXI: quem leva a melhor?

Rivais voltam a decidir um título neste sábado, 7

João Grassi

Por João Grassi

04/03/2026 - 15:05 h | Atualizada em 05/03/2026 - 1:04

Rodrigo Andrade e Vina na final do Baianão de 2018
Rodrigo Andrade e Vina na final do Baianão de 2018 -

Um dos principais clássicos do futebol nordestino e brasileiro, o BaVi vai novamente decidir um título. Neste sábado, 7, às 17h, Bahia e Vitória se enfrentam em jogo único válido pela final do Campeonato Baiano 2026, na Arena Fonte Nova. Será a 14ª decisão entre os rivais no século XXI.

Das 13 finais disputadas entre Bahia e Vitória no século, 12 foram no Baianão e uma pela Copa do Nordeste. O Rubro-Negro leva a melhor no embate direto e se sagrou campeão oito vezes, enquanto o Tricolor levou a taça em cinco oportunidades.

Houve ainda duas ocasiões em que o Vitória foi campeão e o Bahia vice, mas sem ter acontecido uma final entre as equipes. Nas edições do Baiano de 2007 e 2008, o Leão foi campeão estadual em um formato diferente, através de quadrangulares finais.

Finais BaVi no século XXI

Vencidas pelo Bahia: Nordestão 2002, Baianão 2012, Baianão 2014, Baianão 2018 e Baianão 2025

Vencidas pelo Vitória: Baianão 2004, Baianão 2005, Baianão 2009, Baianão 2010, Baianão 2013, Baianão 2016, Baianão 2017 e Baianão 2024

Vitória campeão baiano em 2013
Vitória campeão baiano em 2013 | Foto: Felipe Oliveira | EC Vitória

Outros confrontos eliminatórios

Além das finais, Bahia e Vitória se enfrentaram em outros três duelos de mata-mata no século. O Leão eliminou o rival na semifinal do segundo turno do Campeonato Baiano de 2006 e na semi do Baianão de 2011.

O Esquadrão, por outro lado, levou a melhor na semifinal da Copa do Nordeste 2017 e posteriormente foi campeão da competição regional.

Títulos da dupla BaVi no século XXI

Considerando títulos totais no presente século, o Vitória levantou 15 taças (1 Série B, 12 do Baiano e 2 do Nordestão). O Bahia, por outro lado, foi campeão 14 vezes (9 no Baiano e 5 no Nordestão).

Bahia campeão baiano em 2012
Bahia campeão baiano em 2012 | Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Taças do Bahia no século XXI: Baianão 2001, Nordestão 2001, Nordestão 2002, Baianão 2012, Baianão 2014, Baianão 2015, Nordestão 2017, Baianão 2018, Baianão 2019, Baianão 2020, Nordestão 2021, Baianão 2023, Baianão 2025 e Nordestão 2025.

Taças do Vitória no século XXI: Baianão 2002, Baianão 2003, Nordestão 2003, Baianão 2004, Baianão 2005, Baianão 2007, Baianão 2008, Baianão 2009, Baianão 2010, Nordestão 2010, Baianão 2013, Baianão 2016, Baianão 2017, Série B 2023 e Baianão 2024.

x