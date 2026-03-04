Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTREVISTA

Com final na porta, ex-Bahia relembra briga e expulsões no BaVi da Paz

Volante se envolveu na confusão generalizada durante clássico em 2018

João Grassi

Por João Grassi

04/03/2026 - 20:28 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Confusão generalizada no 'BaVi da Paz'
Confusão generalizada no 'BaVi da Paz' -

Ex-jogador do Bahia, o volante Edson relembrou o episódio da briga generalizada no 'Ba-Vi da Paz', disputado em fevereiro de 2018, no Barradão, pelo Campeonato Baiano. O clássico ficou marcado por diversas expulsões, que fizeram a partida ser encerrada após o Vitória ficar sem o número mínimo de atletas exigido.

Na ocasião, Edson se envolveu na pancadaria e acabou punido com 14 jogos de suspensão, mesmo sem nem ter saído do banco de reservas. Aquele Ba-Vi, inclusive, foi promovido com forte campanha de marketing para reforçar a harmonia entre as torcidas rivais.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Vitória vencia por 1 a 0 quando o meia Vinícius 'Vina', que defendia o Tricolor, empatou a partida em cobrança de pênalti. Na comemoração, o então camisa 29 fez uma dancinha 'créu' em frente à torcida rival, atitude que culminou em uma confusão generalizada entre os atletas.

“Vina armou o barraco e me deixou no barril. O Vina bate o pênalti no gol da torcida do Vitória e vai zoar a torcida com o créu. Os jogadores do Vitória ficaram malucos e foram para cima dele”, comentou Edson em entrevista ao Charla Podcast.

Leia Também:

Ceni já detonou árbitro escalado pela FBF para apitar BaVi do Baianão
"Acreditar em nós": Ramos Mingo faz pedido à torcida antes do BaVi
Torcida mista no BaVi? Entenda o que diz o regulamento da FBF
Metrô aumenta segurança em operação especial para o BaVi neste domingo

Com o reinicio da partida, o árbitro Jaílson Macedo de Freitas expulsou sete jogadores: Vina, Lucas Fonseca, Edson e Rodrigo Becão, do Bahia (os últimos dois do banco de reservas), além de Kanu, Denílson e Rhayner pelo Vitória, recomeçando a partida em seguida.

Porém, com 32 minutos, Uillian Correia foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo. Depois, orientado pelo então técnico Vagner Mancini, Bruno Bispo recebeu o segundo amarelo e ocasionou a quinta expulsão do Leão, ficando sem o mínimo de jogadores para a continuação do jogo. O árbitro foi obrigado a terminar a partida.

“Se eu soubesse das consequências, eu tinha deixado os caras arrebentarem o Vina na porrada. Eu estava no banco nesse jogo e peguei 14 jogos de suspensão. Tomei um soco do Bryan e desestabilizei. O primeiro que estava na minha frente foi o Fernando Miguel, ele é evangélico”, relembrou Edson.

Edson (direita) durante sua passagem pelo Bahia
Edson (direita) durante sua passagem pelo Bahia | Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Próximo Ba-Vi

Bahia e Vitória voltam a se enfrentar neste sábado, 7, às 17h, pela grande final do Campeonato Baiano 2026. A decisão será disputada em jogo único na Arena Fonte Nova.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bavi campeonato baiano EC Bahia entrevista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Confusão generalizada no 'BaVi da Paz'
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Confusão generalizada no 'BaVi da Paz'
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Confusão generalizada no 'BaVi da Paz'
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Confusão generalizada no 'BaVi da Paz'
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x