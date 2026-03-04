Com final na porta, ex-Bahia relembra briga e expulsões no BaVi da Paz

Confusão generalizada no 'BaVi da Paz' - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Ex-jogador do Bahia, o volante Edson relembrou o episódio da briga generalizada no 'Ba-Vi da Paz', disputado em fevereiro de 2018, no Barradão, pelo Campeonato Baiano. O clássico ficou marcado por diversas expulsões, que fizeram a partida ser encerrada após o Vitória ficar sem o número mínimo de atletas exigido.

Na ocasião, Edson se envolveu na pancadaria e acabou punido com 14 jogos de suspensão, mesmo sem nem ter saído do banco de reservas. Aquele Ba-Vi, inclusive, foi promovido com forte campanha de marketing para reforçar a harmonia entre as torcidas rivais.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Vitória vencia por 1 a 0 quando o meia Vinícius 'Vina', que defendia o Tricolor, empatou a partida em cobrança de pênalti. Na comemoração, o então camisa 29 fez uma dancinha 'créu' em frente à torcida rival, atitude que culminou em uma confusão generalizada entre os atletas.

“Vina armou o barraco e me deixou no barril. O Vina bate o pênalti no gol da torcida do Vitória e vai zoar a torcida com o créu. Os jogadores do Vitória ficaram malucos e foram para cima dele”, comentou Edson em entrevista ao Charla Podcast.

Com o reinicio da partida, o árbitro Jaílson Macedo de Freitas expulsou sete jogadores: Vina, Lucas Fonseca, Edson e Rodrigo Becão, do Bahia (os últimos dois do banco de reservas), além de Kanu, Denílson e Rhayner pelo Vitória, recomeçando a partida em seguida.

Porém, com 32 minutos, Uillian Correia foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo. Depois, orientado pelo então técnico Vagner Mancini, Bruno Bispo recebeu o segundo amarelo e ocasionou a quinta expulsão do Leão, ficando sem o mínimo de jogadores para a continuação do jogo. O árbitro foi obrigado a terminar a partida.

“Se eu soubesse das consequências, eu tinha deixado os caras arrebentarem o Vina na porrada. Eu estava no banco nesse jogo e peguei 14 jogos de suspensão. Tomei um soco do Bryan e desestabilizei. O primeiro que estava na minha frente foi o Fernando Miguel, ele é evangélico”, relembrou Edson.

Edson (direita) durante sua passagem pelo Bahia | Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Próximo Ba-Vi

Bahia e Vitória voltam a se enfrentar neste sábado, 7, às 17h, pela grande final do Campeonato Baiano 2026. A decisão será disputada em jogo único na Arena Fonte Nova.