Saiba quanto Bahia e Vitória vão faturar em caso de título no Baianão

Premiação do estadual cresce em relação à temporada passada - Foto: Divulgação / Federação Bahiana de Futebol (FBF)

A final do Campeonato Baiano de 2026 está batendo à porta, com Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória duelando pelo título estadual desta temporada. Neste sábado, 7, às 17h, a Arena Fonte Nova será palco da terceira decisão consecutiva do Baianão entre a dupla Ba-Vi, e o campeão vai faturar uma premiação.

Em 2026, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) aumentou o prêmio, e o clube que levantar a taça do Baianão vai arrecadar R$ 400 mil, conforme soube o Portal A TARDE. O montante é superior ao da edição passada, quando a entidade premiou o campeão com aproximadamente R$ 315 mil.

Portanto, a premiação do Campeonato Baiano aumentou aproximadamente 26,98% (cerca de 27%) em 2026 em relação a 2025. Para efeito de comparação, o vice-campeão deste ano vai receber R$ 300 mil — “apenas” R$ 15 mil a menos do que o vencedor da competição no ano passado.

Vale destacar que a FBF também vai premiar o terceiro e o quarto colocados do Baianão de 2026, com R$ 200 mil e R$ 100 mil, respectivamente, destinados a Jacuipense e Juazeirense. Neste ano, a premiação total do certame estadual atingirá a marca de R$ 1 milhão distribuídos entre os quatro primeiros colocados.

Premiação do Baianão 2026:

Total: R$ 1 milhão