Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

QUANTO VALE O TÍTULO?

Saiba quanto Bahia e Vitória vão faturar em caso de título no Baianão

FBF aumenta prêmio da competição estadual nesta temporada

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

05/03/2026 - 9:03 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Premiação do estadual cresce em relação à temporada passada
Premiação do estadual cresce em relação à temporada passada -

A final do Campeonato Baiano de 2026 está batendo à porta, com Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória duelando pelo título estadual desta temporada. Neste sábado, 7, às 17h, a Arena Fonte Nova será palco da terceira decisão consecutiva do Baianão entre a dupla Ba-Vi, e o campeão vai faturar uma premiação.

Em 2026, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) aumentou o prêmio, e o clube que levantar a taça do Baianão vai arrecadar R$ 400 mil, conforme soube o Portal A TARDE. O montante é superior ao da edição passada, quando a entidade premiou o campeão com aproximadamente R$ 315 mil.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Dudu desfalca o Vitória e pode fazer cirurgia na coluna perto do BaVi
Bahia faz o menor investimento na 1ª janela desde a chegada do Grupo City
Vitória anuncia contratação de Anderson Pato, destaque do Baianão

Portanto, a premiação do Campeonato Baiano aumentou aproximadamente 26,98% (cerca de 27%) em 2026 em relação a 2025. Para efeito de comparação, o vice-campeão deste ano vai receber R$ 300 mil — “apenas” R$ 15 mil a menos do que o vencedor da competição no ano passado.

Vale destacar que a FBF também vai premiar o terceiro e o quarto colocados do Baianão de 2026, com R$ 200 mil e R$ 100 mil, respectivamente, destinados a Jacuipense e Juazeirense. Neste ano, a premiação total do certame estadual atingirá a marca de R$ 1 milhão distribuídos entre os quatro primeiros colocados.

Premiação do Baianão 2026:

Total: R$ 1 milhão

  • 1º lugar: R$ 400 mil
  • 2º lugar: R$ 300 mil
  • 3º lugar: R$ 200 mil
  • 4º lugar: R$ 100 mil

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

baianão Esporte Clube Bahia esporte clube vitória fbf

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Premiação do estadual cresce em relação à temporada passada
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Premiação do estadual cresce em relação à temporada passada
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Premiação do estadual cresce em relação à temporada passada
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Premiação do estadual cresce em relação à temporada passada
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x