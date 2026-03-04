Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REFORÇO NA TOCA!

Vitória anuncia contratação de Anderson Pato, destaque do Baianão

Atacante chega em definitivo para defender a camisa rubro-negra

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

04/03/2026 - 21:19 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Anderson Pato em anuncio oficial no Vitória
Anderson Pato em anuncio oficial no Vitória -

O Vitória oficializou, na noite desta quarta-feira, 4, a contratação do atacante Anderson Pato, destaque do Campeonato Baiano pela Juazeirense. O Leão da Barra anunciou o novo reforço com um vídeo que mostra o jogador de 23 anos na arquibancada do Barradão junto com a torcida rubro-negra.

"Estou muito feliz de estar aqui, é um sonho realizado para mim, para minha família, de minha mãe. Eu falei para ela que eu ia virar jogador profissional. Quando eu entrar no campo, vai ser um momento de muita emoção", disse o atleta, que acompanhou a classificação à final do Campeonato Baiano no meio dos torcedores.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Assista:

Leia Também:

Vitória anuncia contratação de Anderson Pato, destaque do Baianão
Ex-Vitória fica 'preso' no Catar e presencia guerra de perto: "Medo"
Vitória ganha reconhecimento importante da CBF na base; entenda

O atacante chega em definitivo com contrato válido até o final de 2027, ou seja, por dois anos. Anderson Pato se destacou com a camisa da Juazeirense, onde marcou dois gols e deu três assistências em 11 jogos na Série A do Baianão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Anderson Pato ecvitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anderson Pato em anuncio oficial no Vitória
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Anderson Pato em anuncio oficial no Vitória
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Anderson Pato em anuncio oficial no Vitória
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Anderson Pato em anuncio oficial no Vitória
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x