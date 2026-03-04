Vitória anuncia contratação de Anderson Pato, destaque do Baianão

Anderson Pato em anuncio oficial no Vitória - Foto: Reprodução | ECVitória

O Vitória oficializou, na noite desta quarta-feira, 4, a contratação do atacante Anderson Pato, destaque do Campeonato Baiano pela Juazeirense. O Leão da Barra anunciou o novo reforço com um vídeo que mostra o jogador de 23 anos na arquibancada do Barradão junto com a torcida rubro-negra.

"Estou muito feliz de estar aqui, é um sonho realizado para mim, para minha família, de minha mãe. Eu falei para ela que eu ia virar jogador profissional. Quando eu entrar no campo, vai ser um momento de muita emoção", disse o atleta, que acompanhou a classificação à final do Campeonato Baiano no meio dos torcedores.

O atacante chega em definitivo com contrato válido até o final de 2027, ou seja, por dois anos. Anderson Pato se destacou com a camisa da Juazeirense, onde marcou dois gols e deu três assistências em 11 jogos na Série A do Baianão.