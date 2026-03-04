FÁBRICA DE TALENTOS
Vitória ganha reconhecimento importante da CBF na base; entenda
Leão da Barra vem investindo nas categorias de base nos último anos
Por João Grassi
Clube conhecido por revelações de atletas importantes, o Vitória teve renovado o Certificado de Clube Formador pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Foi o segundo ano consecutivo em que o Rubro-Negro recebe a renovação.
Para o diretor de Formação da Base, Ricardo Amadeu, a renovação do certificado “é um reconhecimento que reforça o nosso compromisso com a formação de atletas dentro e fora de campo”.
De acordo com o clube, o certificado atesta as qualidades técnicas e esportivas das práticas empregadas na formação de atletas e fortalece o reconhecimento do trabalho realizado pela diretoria na reformulação da Fábrica de Talentos.
“Reestruturamos processos, elevamos padrões e reafirmamos o nosso compromisso com uma formação responsável e de excelência com o DNA Rubro-Negro”, concluiu Amadeu.
Investimento na base
Nos últimos anos, o Vitória tem investido em organização de metodologia, acompanhamento técnico e desenvolvimento humano. A reestruturação da base rubro-negra é um dos principais projetos da gestão do presidente Fábio Mota, reeleito no fim do ano passado.
