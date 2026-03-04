Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FÁBRICA DE TALENTOS

Vitória ganha reconhecimento importante da CBF na base; entenda

Leão da Barra vem investindo nas categorias de base nos último anos

João Grassi

Por João Grassi

04/03/2026 - 17:47 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vitória teve Certificado de Clube Formador renovado pela CBF
Vitória teve Certificado de Clube Formador renovado pela CBF -

Clube conhecido por revelações de atletas importantes, o Vitória teve renovado o Certificado de Clube Formador pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Foi o segundo ano consecutivo em que o Rubro-Negro recebe a renovação.

Para o diretor de Formação da Base, Ricardo Amadeu, a renovação do certificado “é um reconhecimento que reforça o nosso compromisso com a formação de atletas dentro e fora de campo”.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o clube, o certificado atesta as qualidades técnicas e esportivas das práticas empregadas na formação de atletas e fortalece o reconhecimento do trabalho realizado pela diretoria na reformulação da Fábrica de Talentos.

“Reestruturamos processos, elevamos padrões e reafirmamos o nosso compromisso com uma formação responsável e de excelência com o DNA Rubro-Negro”, concluiu Amadeu.

Leia Também:

Destaque no Baiano, promessa da base renova contrato com o Vitória
Vitória anuncia rescisão com atacante e empresta joia da base
Clube tradicional do sul anuncia goleiro formado na base do Vitória
Novo diretor do Vitória exalta base e cobra "mentalidade de ganhar"

Investimento na base

Nos últimos anos, o Vitória tem investido em organização de metodologia, acompanhamento técnico e desenvolvimento humano. A reestruturação da base rubro-negra é um dos principais projetos da gestão do presidente Fábio Mota, reeleito no fim do ano passado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Categoria de base cbf ec vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitória teve Certificado de Clube Formador renovado pela CBF
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Vitória teve Certificado de Clube Formador renovado pela CBF
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Vitória teve Certificado de Clube Formador renovado pela CBF
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Vitória teve Certificado de Clube Formador renovado pela CBF
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x