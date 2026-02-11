EX-LEÃO
Clube tradicional do sul anuncia goleiro formado na base do Vitória
Jogador de 24 anos foi contratado por empréstimo
Por João Grassi
O Paraná Clube oficializou a contratação do ex-Vitória João Vitor Cabral, de 24 anos. O goleiro formado nas categorias de base do Leão, que pertence ao Atlético de Alagoinhas, assinou contrato de empréstimo com o clube paranaense. Ele foi anunciado nesta terça-feira, 10.
“Chego ao Paraná Clube muito motivado e honrado por vestir essa camisa. Sei da grandeza do clube e da responsabilidade que é defender esse escudo. Vou trabalhar todos os dias com muita dedicação para ajudar o Paraná a alcançar seus objetivos na temporada 2026”, disse Cabral.
O principal momento na carreira de Cabral foi no Itabuna, durante a Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. As boas atuações abriram portas para uma transferência ao Barra, onde, apesar de ser reserva, integrou o elenco campeão da competição em 2025.
Em 2026, João Cabral foi contratado pelo Atlético de Alagoinhas e agora foi cedido por empréstimo ao Paraná para reforçar o elenco na disputa da Série B do Campeonato Paranaense. Ele também defendeu clubes como São Carlos, Guarani-MG e Cascavel.
João Cabral no Vitória
Revelado nas categorias de base do Vitória, o goleiro João Cabral chegou a ser relacionado para jogos do time principal entre 2019 e 2022, mas só entrou em campo uma vez. Ele foi titular no empate por 1 a 1 com o Fluminense de Feira, pelo Campeonato Baiano de 2021.
