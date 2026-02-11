Menu
HOME > ESPORTES
EX-LEÃO

Clube tradicional do sul anuncia goleiro formado na base do Vitória

Jogador de 24 anos foi contratado por empréstimo

João Grassi

Por João Grassi

11/02/2026 - 17:45 h

João Cabral em treino do Vitória
João Cabral em treino do Vitória -

O Paraná Clube oficializou a contratação do ex-Vitória João Vitor Cabral, de 24 anos. O goleiro formado nas categorias de base do Leão, que pertence ao Atlético de Alagoinhas, assinou contrato de empréstimo com o clube paranaense. Ele foi anunciado nesta terça-feira, 10.

“Chego ao Paraná Clube muito motivado e honrado por vestir essa camisa. Sei da grandeza do clube e da responsabilidade que é defender esse escudo. Vou trabalhar todos os dias com muita dedicação para ajudar o Paraná a alcançar seus objetivos na temporada 2026”, disse Cabral.

O principal momento na carreira de Cabral foi no Itabuna, durante a Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. As boas atuações abriram portas para uma transferência ao Barra, onde, apesar de ser reserva, integrou o elenco campeão da competição em 2025.

Em 2026, João Cabral foi contratado pelo Atlético de Alagoinhas e agora foi cedido por empréstimo ao Paraná para reforçar o elenco na disputa da Série B do Campeonato Paranaense. Ele também defendeu clubes como São Carlos, Guarani-MG e Cascavel.

Líder em duelos, Dudu se destaca na 1ª chance como titular no ano
Técnico que comandou Vitória em vexame vai assumir time da Arábia Saudita
Ex-camisa 10 do Vitória é anunciado por time asiático

João Cabral no Vitória

Revelado nas categorias de base do Vitória, o goleiro João Cabral chegou a ser relacionado para jogos do time principal entre 2019 e 2022, mas só entrou em campo uma vez. Ele foi titular no empate por 1 a 1 com o Fluminense de Feira, pelo Campeonato Baiano de 2021.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Paraná Clube (@paranaclube)

EC Vitória 2026 João Cabral mercado da bola

x