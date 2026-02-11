Técnico que comandou Vitória em vexame vai assumir time da Arábia Saudita

Fábio Carille pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Em dezembro de 2025, Fábio Carille, ex-Vitória, deixou o comando do Goiás, e não tinha uma perspectiva fixa de seu futuro no futebol até então. Na última terça-feira, 10, no entanto, o treinador foi à Arábia Saudita, provavelmente seu próximo futuro profissional.

Rumo ao futebol internacional, o ex-técnico rubro-negro foi anuciado pelo Damac FC, time da primeira divisão saudita. A missão, no entanto, não é simples - salvar o time do rebaixamento.

No ano passado, Carille comandou o Vitória em nove partidas e ganhou apenas uma. Ele também foi o técnico do clube na goleada por 8 a 0 sofrida contra o Flamengo, no Maracanã, no que foi a maior goleada da história do Brasileirão nos pontos corridos.

O Damac vem vivendo uma temporada complicada na Saudi Pro League. Atualmente, ocupa a 15ª colocação, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, somando apenas 12 pontos em 20 rodadas.

Até aqui, foram dez derrotas, nove empates e somente uma vitória, com 14 gols marcados frente a 35 sofridos. O desempenho abaixo do esperado deve culminar na saída do técnico português Armando Evangelista, dando lugar a Carille.

Carille pelo Vitória

A passagem de Fábio Carille pelo Vitória foi, no mínimo, turbulenta. Com a gota d'água vindo após comandar o time no vexame do 8 a 0 sofrido para o Flamengo dentro do Maracanã, o técnico que substitui Thiago Carpini foi demitido após apenas nove jogos.

Nesses nove, Carille alcançou uma vitória, cinco empates e três derrotas, marcando 29,6% de aproveitamento com oito gols marcados e 18 sofridos, deixando o Vitória na 17ª posição, na zona de rebaixamento, com 19 pontos.

Carreira de Carille

O último trabalho de Carille foi no Goiás, onde permaneceu por menos de dois meses, conseguindo três vitórias e três derrotas em seis jogos.

Mas o ano do treinador foi instável do início ao fim. Demitido do Vasco da Gama em abril de 2025 com 21 jogos e 50,7% de aproveitamento, chegou ao Vitória, onde disputou apenas oito partidas.

Carille buscou refúgio, então, em um lugar mais que conhecido - a Arábia Saudita. Depois de comandar Al Wehda entre 2018 e 2019 e Al-Ittihad em 2020 e 2021, o técnico visa seu terceiro clube no país.

Antes da Arábia, construiu sua carreira no Brasil, começando em 2007 mas ganhando projeção nacional ao chegar no Corinthians como auxiliar. Por lá, ganhou dez títulos, sendo três Brasileirões ao longo de oito anos.

Então, se tornou treinador, passando duas vezes pelo Corinthians e conquistando dois Paulistões, além de comandar Santos, Athletico-PR e um clube japonês, o V-Varen Nagasaki.