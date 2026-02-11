Ex-camisa 10 do Vitória é anunciado por time asiático

Jean Mota em treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O ex-jogador do Vitória, Jean Mota, de 32 anos, foi anunciado pelo Persija Jakarta, time da Indonésia. O jogador estava sem clube após não renovar com a equipe do Vila Nova, e chega ao time asiático com status de camisa 10.

"Estou pronto para este desafio e muito entusiasmado por poder estrear com a camisa do Persija. Escolhi o Persija porque é um clube grande, tem um nome de peso e está lutando para conquistar o título nesta temporada." Jean Mota - Anúncio do Persija

Com a camisa do Vitória, Jean Mota atuou por 21 partidas, onde marcou apenas 1 gol e distribuiu 1 assistência. Após o baixo desempenho no Leão da Barra, o jogador foi emprestado para o Vila Nova e posteriormente assinou em definitivo com o clube goiano. Disputou 28 partidas pelo Tigrão Colorado, com 2 gols marcados e 3 assistências distribuídas.

Segundo o GE, Jean Mota rescindiu com a equipe do Vila Nova após entrar em contato com a diretoria do clube e solicitar o desligamento, ainda no ano de 2025.

Experiência Internacional

Essa será a segunda experiência de Jean Mota no futebol internacional após defender o Inter Miami, da MLS, entre os anos de 2022 e 2024, onde acumulou 53 partidas, marcando 3 gols e distribuiu 6 assistências, e chegou a atuar com Lionel Messi.

Em território brasileiro, o jogador teve destaque na equipe do Santos, onde atuou por seis temporadas, acumulando 253 partidas, com 20 gols marcados e 26 assistências distribuídas.