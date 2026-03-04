Ex-Vitória fica 'preso' no Catar e presencia guerra de perto: "Medo"

Ney Franco - Foto: Divulgação | EC Vitória

Ex-Vitória, Ney Franco foi afetado diretamente pela guerra dos Estados Unidos e Israel com o Irã. O técnico de 59 anos viajou até o Catar para um jogo que seria realizado na terça-feira, 3, pela Champions League Two, competição asiática proporcional à Copa Sul-Americana, mas o compromisso foi cancelado.

No momento, Franco está 'preso' no Catar diante do início dos conflitos. Em entrevista para a Rádio Itatiaia, o treinador relatou a delicada situação com detalhes. Seu clube, o Al-Hussein, da Jordânia, enfrentaria o Al-Ahli Doha.

“Chegamos aqui na sexta à noite e no sábado começou a guerra. Os EUA e Israel atacaram o Irã. Estamos em Doha, no Catar, e é justamente onde tem uma base muito grande dos EUA. Nesse contra-ataque do Irã, Doha é uma cidade que se tornou um alvo dos mísseis iranianos”, explicou Ney Franco.

O ex-Leão está acompanhado de Robson Gomes, preparador físico que passou pelo Cruzeiro, e de Thiago Larghi, auxiliar que já foi treinador do Atlético-MG. Os brasileiros estavam nas ruas de Doha, capital do Catar, quando os ataques começaram. Eles foram alertados para se protegerem em locais seguros.

Escutamos estrondos, longe do hotel, mas ficamos apreensivos. Passamos dois dias presos no hotel. Aos poucos fomos entendendo o que estava acontecendo. Ney Franco - Ex-técnico do Vitória

“Nos dois primeiros dias, sim [deu medo]. Era tudo uma novidade. Somos do Brasil e estamos acostumados a ver essa guerra de longe, lançamento de míssil, ofensiva, contra, interceptação. De repente você está no meio disso tudo. No sábado a noite eu vi no céu dois lançamentos desses mísseis para interceptar outro. Aquilo ali assusta”, lamentou.

Carreira no Vitória

Em setembro de 2013, Ney Franco assumiu o Vitória no segundo turno do Brasileirão e protagonizou a incrível sequência de apenas duas derrotas em 20 jogos, que garantiu a histórica quinta colocação ao Rubro-Negro naquela temporada.

A campanha de 59 pontos em 38 jogos foi, por muito tempo, a melhor já registrada de um clube nordestino na Série A de pontos corridos. Em 2024, o Fortaleza ultrapassou a marca com a quarta colocação, com 68 pontos, e, posteriormente, o Bahia com 60 pontos em 2025.

Após uma curta passagem que durou apenas quatro jogos no Flamengo em 2014, Ney Franco retornou ao Vitória em agosto, mas sem o mesmo sucesso. O Leão acabou rebaixado à segunda divisão com o jejum de apenas duas vitórias nas dez últimas rodadas da Série A.

Ao todo, o treinador soma 73 jogos com a camisa vermelha e preta, 31 vitórias, 18 empates e 23 derrotas.