EUA afundam navio do Irã no Índico; 1º ataque com torpedo desde a 2ª Guerra
Secretário de Defesa Pete Hegseth classifica ação como "morte silenciosa"
Por AFP e Redação
O cenário de guerra global registrou um marco histórico e devastador nesta quarta-feira, 4. O secretário de Defesa dos Estados Unidos (EUA), Pete Hegseth, confirmou que um submarino americano afundou a fragata iraniana IRIS Dena em águas internacionais no Oceano Índico.
A ação é simbólica e estratégica: trata-se do primeiro naufrágio de um navio inimigo causado por um torpedo dos EUA desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.
“Um submarino americano afundou um navio de guerra iraniano. Em vez de ser atingido por um míssil, foi afundado por um torpedo”, declarou o chefe do Pentágono, classificando a operação como uma "morte silenciosa". Segundo Hegseth, o objetivo da ofensiva iniciada no último sábado é a neutralização total da Marinha do Irã.
Resgate e desaparecidos no Sri Lanka
O ataque ocorreu a cerca de 40 milhas ao sul do porto de Galle, no Sri Lanka. O governo local foi mobilizado para uma operação de resgate após a fragata emitir um pedido de socorro na madrugada. O balanço atualizado pelas autoridades cingalesas é crítico:
- 87 corpos foram recuperados do mar;
- 32 tripulantes foram resgatados com vida e levados ao principal hospital do sul da ilha;
- 61 marinheiros permanecem desaparecidos.
Estratégia de "guerra para vencer"
De acordo com o Pentágono, a destruição da frota naval iraniana é um dos pilares da ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel. O uso de submarinos reflete uma nova fase do conflito, focada em ataques furtivos e de alto impacto destrutivo. “Como na guerra, estamos lutando para vencer”, afirmou Hegseth ao justificar o uso da tecnologia submarina.
O ministro das Relações Exteriores do Sri Lanka, Vijitha Herath, informou ao Parlamento que dois navios e um avião da Marinha local continuam as buscas na região do naufrágio.
O incidente eleva a tensão no Oceano Índico, uma das rotas comerciais mais importantes do mundo, agora transformada em campo de batalha direto entre as potências.
Fragata IRIS Dena
A IRIS Dena era considerada uma das joias da coroa da Marinha do Irã, símbolo da tentativa de Teerã de projetar poder em águas profundas.
Classe: Mowj (desenvolvimento totalmente iraniano).
- Comissionamento: Junho de 2021.
- Capacidades: Equipada com mísseis de cruzeiro antinavio, torpedos e sistemas de defesa aérea.
- Diferencial: Possuía capacidade de guerra eletrônica e foi projetada para escolta de petroleiros e missões de longo alcance.
- Importância: Sua perda representa um golpe não apenas material, mas tecnológico para a indústria de defesa iraniana.
- Contexto histórico: O Hiato dos Torpedos
O anúncio de Pete Hegseth sobre a "morte silenciosa" resgata um histórico militar que estava congelado desde 1945.
- Último antecedente: O último navio de guerra inimigo afundado por um torpedo de um submarino da Marinha dos EUA ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, no teatro de operações do Pacífico contra a Marinha Imperial Japonesa.
- Guerra fria e modernidade: Durante décadas, a Marinha dos EUA focou em ataques com mísseis (como o Tomahawk) e bombardeios aéreos. O uso de torpedos em combate real é extremamente raro na era moderna devido ao alto risco de detecção e à complexidade da operação submarina.
- Poder de destruição: Diferente de um míssil, que atinge a superestrutura (parte alta), um torpedo explode abaixo da linha d'água, criando uma bolha de ar que "quebra" a quilha do navio, causando um naufrágio quase imediato e catastrófico.
Impacto nas Rotas Comerciais
O naufrágio a apenas 40 milhas de Galle (Sri Lanka) coloca o conflito dentro da principal rota marítima que liga o Oriente Médio ao Sudeste Asiático. Especialistas indicam que o custo do seguro para navios comerciais na região deve sofrer uma alta histórica nas próximas horas, impactando o preço global de combustíveis e mercadorias.
Estreito de Ormuz "sob controle"
As autoridades iranianas afirmam estar preparadas para continuar a guerra, com possíveis impactos no comércio mundial, especialmente por causa dos ataques às infraestruturas energéticas do Golfo e do encerramento de fato do Estreito de Ormuz.
A Guarda Revolucionária, o Exército ideológico do regime iraniano, havia anunciado no início do conflito que nenhum navio deveria entrar nesse estreito que dá acesso ao Golfo Pérsico. Nesta quarta-feira, afirmou que a passagem está “sob controle total da Marinha da república islâmica”.
Nesse ponto estratégico, por onde transitam cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo, o tráfego de petroleiros caiu 90% em uma semana, informou a empresa de análise Kpler.
