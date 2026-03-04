EUA afundam navio do Irã no Índico; 1º ataque com torpedo desde a 2ª Guerra

Siga o A TARDE no Google

O cenário de guerra global registrou um marco histórico e devastador nesta quarta-feira, 4. O secretário de Defesa dos Estados Unidos (EUA), Pete Hegseth, confirmou que um submarino americano afundou a fragata iraniana IRIS Dena em águas internacionais no Oceano Índico.

A ação é simbólica e estratégica: trata-se do primeiro naufrágio de um navio inimigo causado por um torpedo dos EUA desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.

“Um submarino americano afundou um navio de guerra iraniano. Em vez de ser atingido por um míssil, foi afundado por um torpedo”, declarou o chefe do Pentágono, classificando a operação como uma "morte silenciosa". Segundo Hegseth, o objetivo da ofensiva iniciada no último sábado é a neutralização total da Marinha do Irã.

Resgate e desaparecidos no Sri Lanka

O ataque ocorreu a cerca de 40 milhas ao sul do porto de Galle, no Sri Lanka. O governo local foi mobilizado para uma operação de resgate após a fragata emitir um pedido de socorro na madrugada. O balanço atualizado pelas autoridades cingalesas é crítico:

87 corpos foram recuperados do mar;

32 tripulantes foram resgatados com vida e levados ao principal hospital do sul da ilha;

61 marinheiros permanecem desaparecidos.

Estratégia de "guerra para vencer"

De acordo com o Pentágono, a destruição da frota naval iraniana é um dos pilares da ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel. O uso de submarinos reflete uma nova fase do conflito, focada em ataques furtivos e de alto impacto destrutivo. “Como na guerra, estamos lutando para vencer”, afirmou Hegseth ao justificar o uso da tecnologia submarina.

O ministro das Relações Exteriores do Sri Lanka, Vijitha Herath, informou ao Parlamento que dois navios e um avião da Marinha local continuam as buscas na região do naufrágio.

O incidente eleva a tensão no Oceano Índico, uma das rotas comerciais mais importantes do mundo, agora transformada em campo de batalha direto entre as potências.

Fragata IRIS Dena

A IRIS Dena era considerada uma das joias da coroa da Marinha do Irã, símbolo da tentativa de Teerã de projetar poder em águas profundas.

Classe: Mowj (desenvolvimento totalmente iraniano).

Comissionamento : Junho de 2021.

: Junho de 2021. Capacidades : Equipada com mísseis de cruzeiro antinavio, torpedos e sistemas de defesa aérea.

: Equipada com mísseis de cruzeiro antinavio, torpedos e sistemas de defesa aérea. Diferencial : Possuía capacidade de guerra eletrônica e foi projetada para escolta de petroleiros e missões de longo alcance.

: Possuía capacidade de guerra eletrônica e foi projetada para escolta de petroleiros e missões de longo alcance. Importância : Sua perda representa um golpe não apenas material, mas tecnológico para a indústria de defesa iraniana.

: Sua perda representa um golpe não apenas material, mas tecnológico para a indústria de defesa iraniana. Contexto histórico : O Hiato dos Torpedos

O anúncio de Pete Hegseth sobre a "morte silenciosa" resgata um histórico militar que estava congelado desde 1945.

Último antecedente : O último navio de guerra inimigo afundado por um torpedo de um submarino da Marinha dos EUA ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, no teatro de operações do Pacífico contra a Marinha Imperial Japonesa.

: O último navio de guerra inimigo afundado por um torpedo de um submarino da Marinha dos EUA ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, no teatro de operações do Pacífico contra a Marinha Imperial Japonesa. Guerra fria e modernidade : Durante décadas, a Marinha dos EUA focou em ataques com mísseis (como o Tomahawk) e bombardeios aéreos. O uso de torpedos em combate real é extremamente raro na era moderna devido ao alto risco de detecção e à complexidade da operação submarina.

: Durante décadas, a Marinha dos EUA focou em ataques com mísseis (como o Tomahawk) e bombardeios aéreos. O uso de torpedos em combate real é extremamente raro na era moderna devido ao alto risco de detecção e à complexidade da operação submarina. Poder de destruição : Diferente de um míssil, que atinge a superestrutura (parte alta), um torpedo explode abaixo da linha d'água, criando uma bolha de ar que "quebra" a quilha do navio, causando um naufrágio quase imediato e catastrófico.

Impacto nas Rotas Comerciais

O naufrágio a apenas 40 milhas de Galle (Sri Lanka) coloca o conflito dentro da principal rota marítima que liga o Oriente Médio ao Sudeste Asiático. Especialistas indicam que o custo do seguro para navios comerciais na região deve sofrer uma alta histórica nas próximas horas, impactando o preço global de combustíveis e mercadorias.

Estreito de Ormuz "sob controle"

As autoridades iranianas afirmam estar preparadas para continuar a guerra, com possíveis impactos no comércio mundial, especialmente por causa dos ataques às infraestruturas energéticas do Golfo e do encerramento de fato do Estreito de Ormuz.

A Guarda Revolucionária, o Exército ideológico do regime iraniano, havia anunciado no início do conflito que nenhum navio deveria entrar nesse estreito que dá acesso ao Golfo Pérsico. Nesta quarta-feira, afirmou que a passagem está “sob controle total da Marinha da república islâmica”.

Nesse ponto estratégico, por onde transitam cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo, o tráfego de petroleiros caiu 90% em uma semana, informou a empresa de análise Kpler.

