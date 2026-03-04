MERCADO DA BOLA
Zagueiro que negociou com o Vitória acerta com time estrangeiro
Defensor está de saída do Fortaleza
Por João Grassi
Jogador que se aproximou de reforçar o Vitória, Benjamín Kuscevic acertou sua saída do Fortaleza para um clube estrangeiro. De acordo com o Diário do Nordeste, o zagueiro chileno será contratado pelo Toronto FC, da Major League Soccer, liga dos Estados Unidos.
Conforme a reportagem, Kuscevic será emprestado ao Toronto com obrigação de compra através de metas. O Leão da Barra chegou a se acertar com o time cearense para uma contratação definitiva sem custos, mas não conseguiu acordo na negociação com os representantes do defensor.
O Vitória fez movimentações no setor defensivo nos últimos dias. Nesta terça-feira, 3, o Rubro-Negro apresentou oficialmente o zagueiro Cacá, emprestado pelo Corinthians. Por outro lado, Zé Marcos foi cedido também por empréstimo ao Sport.
Na atual temporada, o Vitória ainda contratou o zagueiro Riccieli e utilizou o jovem Edenilson, volante de origem, na linha defensiva. O atleta revelado na Fábrica de Talentos teve bom desempenho e deve seguir ganhando chances na posição.
Próximo compromisso
O Vitória volta a campo neste sábado, 7, às 17h. O adversário será o rival Bahia, na Arena Fonte Nova, pela final do Baianão 2026.
