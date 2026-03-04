Menu
MERCADO DA BOLA

Zagueiro que negociou com o Vitória acerta com time estrangeiro

Defensor está de saída do Fortaleza

João Grassi

Por João Grassi

04/03/2026 - 16:59 h

Benjamín Kuscevic
Benjamín Kuscevic -

Jogador que se aproximou de reforçar o Vitória, Benjamín Kuscevic acertou sua saída do Fortaleza para um clube estrangeiro. De acordo com o Diário do Nordeste, o zagueiro chileno será contratado pelo Toronto FC, da Major League Soccer, liga dos Estados Unidos.

Conforme a reportagem, Kuscevic será emprestado ao Toronto com obrigação de compra através de metas. O Leão da Barra chegou a se acertar com o time cearense para uma contratação definitiva sem custos, mas não conseguiu acordo na negociação com os representantes do defensor.

O Vitória fez movimentações no setor defensivo nos últimos dias. Nesta terça-feira, 3, o Rubro-Negro apresentou oficialmente o zagueiro Cacá, emprestado pelo Corinthians. Por outro lado, Zé Marcos foi cedido também por empréstimo ao Sport.

Leia Também:

Reviravolta: clube desiste de empréstimo e Claudinho fica no Vitória
Nascido em família de zagueiros, Cacá explica escolha pelo Vitória
Dudu fica fora do BaVi e desfalca Vitória por tempo indeterminado

Na atual temporada, o Vitória ainda contratou o zagueiro Riccieli e utilizou o jovem Edenilson, volante de origem, na linha defensiva. O atleta revelado na Fábrica de Talentos teve bom desempenho e deve seguir ganhando chances na posição.

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo neste sábado, 7, às 17h. O adversário será o rival Bahia, na Arena Fonte Nova, pela final do Baianão 2026.

x