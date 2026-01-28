Vitória e Fortaleza chegam a acordo por Kuscevic; saiba detalhes

Siga o A TARDE no Google

O zagueiro Benjamín Kuscevic, do Fortaleza - Foto: João Moura / Fortaleza EC

De olho também em reforços para o setor defensivo, o Vitória tenta a contratação de mais um zagueiro. O alvo da vez é o chileno Benjamín Kuscevic, do Fortaleza, conforme informações do setorista Reinaldo Oliveira e confirmadas pelo Portal A TARDE.

Já existe um acordo com o time cearense para a transferência, mas o Leão da Barra ainda negocia bases salariais com o atleta e seus representantes. Caso a negociação se concretize, Kuscevic vai rescindir com o Fortaleza e assinar com o Vitória sem custos de transferência.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Defensor de 29 anos, Kuscevic também já defendeu clubes como Universidad Católica, Palmeiras e Coritiba. Ele não foi relacionado para o jogo contra o Floresta, na última segunda-feira, 26, pelo Campeonato Cearense.

Benjamín Kuscevic em 2025

O zagueiro Benjamín Kuscevic defendeu o Fortaleza em 33 jogos na temporada 2025, marcando um gol. Foram 20 partidas no Brasileirão Série A e seis na Copa Libertadores.

Kuscevic também é constantemente convocado para a seleção chilena e acumula 14 jogos por 'La Roja'.

