Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Vitória e Fortaleza chegam a acordo por Kuscevic; saiba detalhes

Zagueiro acumula convocações para seleção chilena

João Grassi

Por João Grassi

28/01/2026 - 15:14 h | Atualizada em 28/01/2026 - 17:22

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O zagueiro Benjamín Kuscevic, do Fortaleza
O zagueiro Benjamín Kuscevic, do Fortaleza -

De olho também em reforços para o setor defensivo, o Vitória tenta a contratação de mais um zagueiro. O alvo da vez é o chileno Benjamín Kuscevic, do Fortaleza, conforme informações do setorista Reinaldo Oliveira e confirmadas pelo Portal A TARDE.

Já existe um acordo com o time cearense para a transferência, mas o Leão da Barra ainda negocia bases salariais com o atleta e seus representantes. Caso a negociação se concretize, Kuscevic vai rescindir com o Fortaleza e assinar com o Vitória sem custos de transferência.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ídolo? Marinho surpreende em apresentação no Vitória: "Falta muito"
Mais reforços? Diretor de futebol detalha negociações do Vitória
Vitória mira contratação de campeão do Brasileirão e da Libertadores

Defensor de 29 anos, Kuscevic também já defendeu clubes como Universidad Católica, Palmeiras e Coritiba. Ele não foi relacionado para o jogo contra o Floresta, na última segunda-feira, 26, pelo Campeonato Cearense.

Benjamín Kuscevic em 2025

O zagueiro Benjamín Kuscevic defendeu o Fortaleza em 33 jogos na temporada 2025, marcando um gol. Foram 20 partidas no Brasileirão Série A e seis na Copa Libertadores.

Kuscevic também é constantemente convocado para a seleção chilena e acumula 14 jogos por 'La Roja'.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Benjamín Kuscevic Campeonato Cearense Contratação fortaleza vitória Zagueiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O zagueiro Benjamín Kuscevic, do Fortaleza
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

O zagueiro Benjamín Kuscevic, do Fortaleza
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

O zagueiro Benjamín Kuscevic, do Fortaleza
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

O zagueiro Benjamín Kuscevic, do Fortaleza
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x