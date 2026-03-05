Menu
LESIONADO

Dudu desfalca o Vitória e pode fazer cirurgia na coluna perto do BaVi

Dudu não joga desde 10 de fevereiro, na derrota para o Flamengo da terceira rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

05/03/2026 - 8:24 h | Atualizada em 05/03/2026 - 8:42

Dudu pelo Vitória
Dudu pelo Vitória -

Desfalque para o BaVi da final do Baianão, Dudu seguirá fora dos próximos compromissos do Vitória e passará por nova avaliação médica para definir os próximos passos no tratamento de uma lesão na coluna em São Paulo, com possibilidade de cirurgia.

Sem atuar desde 10 de fevereiro, o volante viajará para São Paulo nesta segunda-feira, 9, para realizar exames mais detalhados. A bateria de testes vai determinar se o problema pode ser tratado apenas com recuperação clínica ou se haverá necessidade de intervenção cirúrgica.

Fora dos dois Ba-Vis

Por causa do trauma na coluna, Dudu está descartado dos dois clássicos contra o Bahia que o Vitória terá pela frente nos próximos dias. O primeiro duelo acontece neste sábado, às 17h, na Arena Fonte Nova, e vale o título do Campeonato Baiano em partida única, em que o empate leva a decisão para os pênaltis.

O segundo Ba-Vi está marcado para a próxima quarta-feira, às 20h, no mesmo estádio, pela quinta rodada do Brasileirão, marcando uma semana de clássicos fora de casa para o Leão da Barra.

Lesão interrompe boa fase

Dudu atuou pela última vez na derrota para o Flamengo pela terceira rodada do Brasileirão. O meio-campista tinha acabado de se tornar titular, e vinha aos poucos ganhando espaço no time, tendo inclusive marcado um gol contra o Palmeiras.

Após a confirmação do problema físico, o técnico Jair Ventura lamentou a situação do jogador e destacou o momento que ele atravessava antes da lesão.

"Infelizmente a situação do Dudu não é simples. Ele estava vivendo talvez o melhor momento da carreira, jogando muito bem e com menos cartões. É triste para ele, mas estamos dando todo apoio para que volte recuperado", comentou o professor.

x