Bahia confirma transferência de meio-campista para time do futrebol brasileiro

Meia Jota marcou um gol pelo Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Revelado nas categorias de base do Esporte Clube Bahia, o meio-campista Jota não faz mais parte do elenco tricolor. O clube confirmou, na manhã desta quinta-feira, 5, a transferência em definitivo do jogador para o Athletic Club, equipe de Minas Gerais.

No acordo firmado entre as partes, o Bahia manteve um percentual dos direitos econômicos do atleta, o que pode render lucro ao clube em uma eventual negociação futura.

Chegada de jovem talento

A transação para cessão de Jota ao Athletic também teve impacto direto na base tricolor. OPortal A TARDE apurou que a venda de Jota ao clube mineiro facilitou a chegada, sem custos, do jovem Fred Mundoco, que passa a integrar o elenco sub-20 do Esquadrão.

Jota no Bahia

Jota havia sido integrado ao time principal do Bahia em 2025, após se destacar nas categorias de base.

Na equipe profissional, o meia de 22 anos disputou 15 partidas e marcou um gol, neste ano, na estreia da temporada.