Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO AMÊNDOA NEGRA

Grupo é investigado por fraude de R$ 500 mil contra Caixa Econômica na Bahia

Suspeitos teriam aberto 17 contas bancárias com o uso de documentos falsos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

06/03/2026 - 9:00 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ilustrativa
Ilustrativa -

Dez mandados de busca e apreensão são cumpridos na Bahia, nesta sexta-feria, 6, durante a Operação Amêndoa Negra, deflagrada pela Polícia Federal para desarticular uma associação criminosa suspeita de aplicar fraudes reiteradas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.

De acordo com as investigações, o grupo teria aberto 17 contas bancárias com o uso de documentos falsos em agências localizadas nos municípios de Conceição do Coité, Prado e Valença, na Bahia, além da cidade de São Paulo. As contas seriam utilizadas para contratar empréstimos fraudulentos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A apuração contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude (CEFRA) da Caixa, que ajudou a identificar o esquema. Até o momento, o prejuízo estimado causado às instituições financeiras ultrapassa R$ 500 mil.

Durante as investigações, a Polícia Federal também passou a rastrear o destino dos valores obtidos por meio das contas fraudulentas e conseguiu identificar parte do grupo que se beneficiava das transações ilegais.

Leia Também:

PM prepara operação com quase 500 policiais para o clássico BaVi
“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia
Fraude no ICMS: empresário é preso por sonegação de R$ 10 milhões na Bahia

Na operação desta sexta-feira, estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão, nove em Itabuna, no sul da Bahia, e um em Entre Rios — além de dois mandados de prisão preventiva em Itabuna. As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.

Operação Amêndoa Negra

Segundo os investigadores, o nome da operação faz referência ao método utilizado pelos suspeitos para ocultar a origem e o destino dos recursos obtidos ilegalmente. Assim como uma amêndoa protegida por uma casca rígida e escura, o grupo teria criado camadas de dissimulação, utilizando contas de passagem, “laranjas” e outros mecanismos para dificultar o rastreamento do dinheiro.

Os investigados poderão responder por associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

caixa econômica federal estelionato fraude bancária polícia federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ilustrativa
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Ilustrativa
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Ilustrativa
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Ilustrativa
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

x