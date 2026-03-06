Vorcaro é transferido para presídio onde estão líderes do PCC; saiba quem são

banqueiro Daniel Vorcaro - Foto: Reprodução

O banqueiro Daniel Vorcaro será levado nesta sexta-feira, 6, para o Presídio Federal de Brasília, unidade de segurança máxima que abriga lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC). A transferência ocorre após decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A medida foi autorizada a pedido da Polícia Federal. Vorcaro havia sido preso preventivamente na quarta-feira, 4, em São Paulo, durante operação conduzida pela corporação.

Transferência para presídio federal

O destino do banqueiro será uma das unidades do Sistema Penitenciário Federal, estrutura criada para isolar detentos considerados de alta periculosidade ou ligados ao comando de organizações criminosas.

O Presídio Federal de Brasília conta com forte esquema de segurança, com vigilância permanente por câmeras e sistemas de captação de áudio ambiente. As celas são individuais, com cerca de seis metros quadrados, e possuem cama, pia, sanitário, chuveiro, mesa e assento. Não existem tomadas elétricas, e o funcionamento da iluminação e do chuveiro ocorre apenas em horários programados.

Lideranças do PCC na mesma unidade

A penitenciária abriga nomes conhecidos da cúpula do Primeiro Comando da Capital. Entre eles está Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, considerado um dos principais líderes da facção e condenado a mais de 300 anos de prisão. Ele está no presídio federal desde 2019.

Também cumpre pena no local Marcos Roberto de Almeida, conhecido como “Tuta”, apontado como sucessor de Marcola na liderança da organização criminosa. Ele foi transferido para a unidade em maio de 2025, após ser preso na Bolívia. No Brasil, foi condenado a 12 anos de prisão por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

Chefes do PCC presos no Presídio Federal de Brasília

Marco Willians Herbas Camacho, o “ Marcola ”

” Marcos Roberto de Almeida, o “ Tuta ”

” Cláudio Barbará da Silva, o “ Barbará ”

” Antonio José Muller Junior, o “ Granada ”

” Roberto Soriano, o “ Tiriça ”

” Abel Pacheco, o “ Vida Loka ”

” Wanderson Nilton de Paula Lima, o “ Andinho ”

Prisão em São Paulo

A detenção de Daniel Vorcaro ocorreu na própria residência do banqueiro, na capital paulista. Essa não foi a primeira vez que ele foi preso pela Polícia Federal.

Em novembro do ano passado, Vorcaro havia sido detido no São Paulo quando se preparava para embarcar em um voo internacional. Na ocasião, permaneceu preso por 10 dias e foi liberado posteriormente, passando a usar tornozeleira eletrônica.