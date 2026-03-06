Na véspera do BaVi, torcedores envolvidos em briga generalizada são soltos

Siga o A TARDE no Google

Grupo foi preso na Operação Bandeira Branca - Foto: Divulgação

Os sete homens presos durante a Operação Bandeira Branca, da Polícia Civil da Bahia, foram colocados em liberdade após audiência de custódia realizada nesta sexta-feira, 6, no Fórum Criminal de Sussuarana, em Salvador.

Apesar da soltura, a Justiça determinou que os investigados cumpram medidas cautelares, o que significa que eles vão responder ao processo em liberdade, mas sob restrições estabelecidas pelo Judiciário.

Participaram da audiência Carlos Caique Maia Soares, Iago Conceição Alves de Jesus, Luiz Guilherme Silva de Jesus, Breno Silva Andrade, Eduardo da Hora dos Santos, Micael Lima dos Santos e Diego Silva dos Reis.

Entre as principais medidas impostas está a proibição de frequentar a sede da torcida organizada Bamor, localizada na Avenida Joana Angélica, no bairro de Nazaré, além da proibição de participar de aglomerações ou eventos ligados à torcida organizada.

Os investigados também deverão cumprir condições judiciais obrigatórias, formalizadas por meio de termo de compromisso.

Ainda de acordo com a decisão judicial, a diretoria da torcida organizada Bamor deverá ser formalmente comunicada sobre as restrições impostas aos investigados e deverá impedir a participação deles em atividades ligadas à torcida.

Caso qualquer uma das medidas seja descumprida, o benefício poderá ser revogado imediatamente, com possibilidade de decretação de prisão preventiva.

Operação investiga tentativa de homicídio

Os sete investigados foram presos durante a Operação Bandeira Branca, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia na quarta-feira, 4. A ação cumpriu 21 mandados judiciais relacionados à investigação de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 17 de janeiro de 2026, na Avenida São Rafael, em Salvador.

Segundo as investigações, as vítimas foram cercadas e agredidas por um grupo numeroso de torcedores com socos, chutes e golpes de arma branca.

Durante a operação, além das prisões, três adolescentes foram apreendidos por suspeita de participação no ataque. Também foram recolhidos celulares, carteiras de sócio de torcida organizada, uma arma branca e peças de roupa que teriam sido usadas no episódio.

Os mandados foram cumpridos em diversos bairros de Salvador, como Fazenda Grande, Mussurunga, Pau da Lima, São Marcos, Itapuã e Águas Claras, além de uma ação em Feira de Santana, onde um dos suspeitos foi localizado.

A investigação é conduzida pela 2ª Delegacia de Homicídios/Central, unidade vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).