POLÍCIA
Menina de 6 anos é baleada pelo irmão após brincadeira com espingarda
Criança foi atingida no rosto durante brincadeira
Por Victoria Isabel
Uma menina de 6 anos ficou ferida após ser baleada acidentalmente pelo próprio irmão, de 8 anos, no município de Afonso Bezerra, no Oeste do Rio Grande do Norte. O caso ocorreu no fim da manhã do último sábado, 7.
Segundo a polícia, as duas crianças teriam entrado escondidas na casa de um tio e encontrado uma espingarda. Durante uma brincadeira, o menino acabou acionando a arma e o disparo atingiu o rosto da irmã. Estilhaços do tiro atingiram a lateral do ouvido esquerdo da menina, e parte do projétil ficou alojada na cabeça.
A criança foi socorrida e encaminhada ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal, onde permanece internada no terceiro andar da unidade.
De acordo com a assistência social do hospital, o estado de saúde da menina é considerado estável e ela segue em observação. A equipe médica avalia se será necessário retirar o fragmento do projétil ou se ele poderá permanecer no corpo, já que em alguns casos a retirada pode provocar danos maiores.
O tio das crianças, proprietário da arma, foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e omissão de cautela. A ocorrência foi registrada no plantão da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, no município de Assú. Ele responderá ao processo em liberdade.
