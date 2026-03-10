Guarda Municipal mata esposa na frente da filha após vê-la fazendo as unhas

Polícia Civil de Uberaba investiga o caso - Foto: Loise Monteiro/TV Integração

O guarda municipal Luis Artur Lemos Gomes, de 34 anos, é suspeito de matar a esposa, Taciana Ferreira Rodrigues, de 36, com um tiro na cabeça após uma discussão dentro de casa, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O crime ocorreu no domingo, 8, Dia Internacional da Mulher, e foi presenciado pela filha do casal, uma menina de oito anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de que havia uma mulher baleada em uma residência no bairro Residencial Paulo Cury. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a mãe da vítima, que relatou ter sido avisada pela neta sobre o ocorrido.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Criança avisou a avó após o crime

Segundo o relato da avó, a criança enviou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que o pai havia dado um tiro na cabeça da mãe. Ao chegar à casa, a mulher encontrou a neta sozinha e bastante abalada.

Ainda conforme o depoimento da menina, a discussão começou depois que o homem demonstrou ciúmes ao ver a esposa pintando as unhas dentro de casa. Durante o desentendimento, ele teria agredido a mulher e a enforcado no sofá da sala.

A criança contou ainda que, em seguida, o pai foi até o quarto, pegou uma arma de fogo e voltou para a sala, onde atirou na cabeça da esposa. Após o disparo, ao perceber que a mulher estava desacordada, o suspeito a arrastou até o carro que estava na garagem da residência.

Antes de sair, o homem teria orientado a filha a ir para o quarto e não avisar ninguém sobre o que havia acontecido. No entanto, a menina conseguiu entrar em contato com a avó e relatar o crime.

Suspeito levou a vítima ferida ao hospital

Durante as buscas, os policiais receberam a informação de que um homem havia chegado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) com uma mulher ferida por disparo de arma de fogo na cabeça. No hospital, o suspeito se identificou como integrante da Guarda Civil Municipal.

Apesar do socorro, Taciana Ferreira Rodrigues não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia de Plantão, onde o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais como feminicídio.

Armas e munições foram apreendidas pela polícia

Durante as diligências, os policiais apreenderam diversos materiais. No carro utilizado pelo suspeito para levar a vítima ao hospital foram encontrados dois carregadores municiados de calibre 9 mm, uma tonfa, um soco inglês, um distintivo da Guarda Municipal e uma aliança com o nome da esposa gravado.

Já na residência do casal, os militares localizaram duas armas de fogo, sendo uma pistola sobre o sofá da sala e outra dentro de um guarda-roupa, presa ao cinto da guarnição da Guarda Civil Municipal. Também foram recolhidas munições e carregadores. Durante a perícia, foi encontrado ainda um cartucho deflagrado na sala da casa.

Em nota, a Polícia Civil informou que peritos realizaram a coleta de vestígios e outras informações que irão auxiliar nas investigações do crime.