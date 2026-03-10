Policiais civis são presos por extorquir integrantes do CV

Siga o A TARDE no Google

Viatura da Polícia Federal - Foto: Agência Brasil/ Marcelo Camargo

A Polícia Federal (PF) realiza, na manhã desta terça-feira, 10, uma operação contra policiais civis suspeitos de extorquir integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) na cidade do Rio de Janeiro.

Ao todo, os agentes cumprem quatro mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão. Além disso, também foram determinadas medidas cautelares para descapitalizar o grupo, como o afastamento imediato das funções públicas dos policiais investigados.

De acordo com as investigações, o esquema seria liderado por uma autoridade policial, titular de uma delegacia da capital fluminense, e por outro agente da Polícia Civil.

Ambos são investigados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Como funcionava o esquema?

Segundo a Polícia Federal, as negociações ilícitas entre os policiais e integrantes do Comando Vermelho envolviam cobranças diretas e imposição de prazos para pagamento.

Para viabilizar o esquema, que incluía o recebimento de vantagens indevidas e o distanciamento das lideranças da facção, os policiais contavam com o apoio de dois intermediários.

A operação desta terça-feira faz parte da força-tarefa Missão Redentor II, nova fase da Operação Anomalia.