Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MILÍCIA

Policiais civis são presos por extorquir integrantes do CV

Ao todo, operação da PF cumpriu quatro mandados de prisão

Ane Catarine

Por Ane Catarine

10/03/2026 - 7:30 h | Atualizada em 10/03/2026 - 7:47

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Viatura da Polícia Federal
Viatura da Polícia Federal -

A Polícia Federal (PF) realiza, na manhã desta terça-feira, 10, uma operação contra policiais civis suspeitos de extorquir integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) na cidade do Rio de Janeiro.

Ao todo, os agentes cumprem quatro mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão. Além disso, também foram determinadas medidas cautelares para descapitalizar o grupo, como o afastamento imediato das funções públicas dos policiais investigados.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com as investigações, o esquema seria liderado por uma autoridade policial, titular de uma delegacia da capital fluminense, e por outro agente da Polícia Civil.

Ambos são investigados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Leia Também:

Banco Master: PF pode quebrar sigilo de resort ligado a Toffoli
PF prende homem que fingia ser vítima de crimes digitais; entenda
PF não vê crime em troca de mensagem entre Moraes e Vorcaro
Morre em BH Luiz Phillipi Mourão, o "Sicário", investigado pela PF

Como funcionava o esquema?

Segundo a Polícia Federal, as negociações ilícitas entre os policiais e integrantes do Comando Vermelho envolviam cobranças diretas e imposição de prazos para pagamento.

Para viabilizar o esquema, que incluía o recebimento de vantagens indevidas e o distanciamento das lideranças da facção, os policiais contavam com o apoio de dois intermediários.

A operação desta terça-feira faz parte da força-tarefa Missão Redentor II, nova fase da Operação Anomalia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Comando Vermelho Polícia Civil polícia federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Viatura da Polícia Federal
Play

Vídeo flagra suspeitos rindo após estupro coletivo: ‘A mãe de alguém teve que chorar’

Viatura da Polícia Federal
Play

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

Viatura da Polícia Federal
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Viatura da Polícia Federal
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

x