Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Banco Master: PF pode quebrar sigilo de resort ligado a Toffoli

Corporação suspeita de crime financeiro em empreendimento; identificação de eventuais irregularidades está prevista

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

09/03/2026 - 8:31 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ministro do STF, Dias Toffoli
Ministro do STF, Dias Toffoli -

A Polícia Federal (PF) pode quebrar o sigilo e identificar eventuais irregularidades resort Tayayá, no Paraná, após suspeitar de crimes financeiros em fundos ligados ao equipamento do qual uma empresa da família do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, foi sócia.

Na corporação, há a expectativa de que transações relacionadas ao magistrado e à família dele apareçam entre os dados coletados. Contudo, Toffoli não é investigado pela PF.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Conexões com o Banco Master

As quebras de sigilo, segundo a Folha, envolvem fundos que têm conexão com o Banco Master e tiveram relações, mesmo que indiretas, com o Tayayá.

O principal desses fundos sob suspeita é o Arleen, que pertence à teia usada pelo Master em fraudes investigadas por autoridades. Uma empresa da família de Toffoli, a Maridt, vendeu sua participação no Tayayá em 2021 ao fundo.

Leia Também:

PF encontra R$ 2,2 bilhões escondidos por dono do Banco Master em conta do pai
Banco Master: Daniel Vorcaro volta a ser preso pela Polícia Federal
CPI convida Moraes e Toffoli para depor sobre o Banco Master

Crise

O próprio ministro afirmou, mais tarde, ser um dos sócios da Maridt e ter recebido rendimentos pela venda das cotas da empresa para o Arleen, o que provocou uma crise que levou ao afastamento da relatoria do inquérito do Master.

O magistrado ainda não se manifestou.

Toffoli pode ser investigado?

Caso entenda que há suspeitas de irregularidades e necessidade de investigar Toffoli por alguma movimentação de recursos, a Polícia Federal terá que enviar um documento apontando as descobertas ao atual relator dos inquéritos no Supremo, o ministro André Mendonça.

A PF não pode investigar Toffoli por suspeitas de crimes comuns sem a autorização do Supremo. A apuração é de responsabilidade do próprio tribunal, com atuação da PGR (Procuradoria-Geral da República) e da polícia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Banco MAster Daniel Vorcaro Dias Toffoli polícia federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro do STF, Dias Toffoli
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Ministro do STF, Dias Toffoli
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Ministro do STF, Dias Toffoli
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Ministro do STF, Dias Toffoli
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x