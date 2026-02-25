Menu
POLÍTICA

CPI convida Moraes e Toffoli para depor sobre o Banco Master

Colegiado aprovou, em requerimento, convocação do banqueiro Daniel Vorcaro, fundador da instituição financeira

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

25/02/2026 - 12:35 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli foram convidados a comparecer em CPI
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, foram convidados a comparecer na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado do Senado. O requerimento foi aprovado durante sessão do colegiado nesta quarta-feira, 25.

Além dos magistrados, a esposa de Moraes, Viviane Barci, também foi convidada a comparecer. O banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, e o ex-sócio dele, o empresário baiano Augusto Lima, foram convocados, uma vez que a instituição financeira também é alvo da CPI.

Diferença entre convite e convocação

No entanto, Moraes e Toffoli podem optar por não comparecer ao colegiado, já que a decisão em atender ao convite cabe a cada um dos citados. Por outro lado, Vocaro e Lima são obrigados a se apresentar à CPI diante da obrigatoriedade da convocação.

Leia Também:

Fim da escala 6x1 e escândalo do Master: o que o Congresso vota após Carnaval
Caso Banco Master: Fachin arquiva ação contra Toffoli no STF
Mendonça marca nova reunião com PF sobre caso Master
Decisão de Mendonça trava acesso da PF a dados do Banco Master

Outros convites

A CPI também aprovou as quebras de sigilo da Maridt Participações S.A, empresa ligada ao ministro Dias Toffoli, bem como do Banco Master e do fundo Reag. Integrantes da oposição tentaram aprovar quebras de sigilo do escritório chefiado por Viviane Barci, que prestou serviços ao Master em contratos milionários, mas foram tirados de pauta por “falta de nexo causal”.

Também foram convidados Rui Costa, ministro da Casa Civil, e Guido Mantega, o ex-ministro de Lula, a respeito de reuniões com Vorcaro no Palácio do Planalto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também foi convidado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

A CPI ainda aprovou a convocação do ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto. Os senadores analisam ainda convocações do ex-ministro da Fazenda do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Paulo Guedes.

Alexandre de Moraes augusto lima Banco MAster Daniel Vorcaro Dias Toffoli STF

x