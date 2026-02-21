INVESTIGAÇÃO
Mendonça marca nova reunião com PF sobre caso Master
Relator de inquérito no STF busca balanço das ações já realizadas
Por Ane Catarine
Relator do inquérito que investiga supostas fraudes no Banco Master, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, marcou uma nova reunião com a Polícia Federal para a próxima segunda-feira, 23, com o objetivo de discutir o andamento das investigações.
O encontro deve servir para um balanço das diligências já realizadas e para definir os próximos passos, segundo informações da GloboNews.
Mendonça foi sorteado para conduzir o caso no dia 12, após a saída do ministro Dias Toffoli da relatoria. No dia seguinte, 13, realizou uma primeira reunião com investigadores para obter um panorama geral da investigação.
Na última quinta-feira, 19, o ministro determinou a retomada do fluxo ordinário das ações de perícia e da tomada de depoimentos, alterando a decisão anterior de Toffoli, que havia indicado quais peritos da Polícia Federal deveriam atuar no caso.
