Mendonça marca nova reunião com PF sobre caso Master

Ministro do STF, André Mendonça - Foto: Gustavo Moreno/STF

Relator do inquérito que investiga supostas fraudes no Banco Master, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, marcou uma nova reunião com a Polícia Federal para a próxima segunda-feira, 23, com o objetivo de discutir o andamento das investigações.

O encontro deve servir para um balanço das diligências já realizadas e para definir os próximos passos, segundo informações da GloboNews.

Mendonça foi sorteado para conduzir o caso no dia 12, após a saída do ministro Dias Toffoli da relatoria. No dia seguinte, 13, realizou uma primeira reunião com investigadores para obter um panorama geral da investigação.

Na última quinta-feira, 19, o ministro determinou a retomada do fluxo ordinário das ações de perícia e da tomada de depoimentos, alterando a decisão anterior de Toffoli, que havia indicado quais peritos da Polícia Federal deveriam atuar no caso.