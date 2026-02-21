Menu
POLÍTICA
INVESTIGAÇÃO

Mendonça marca nova reunião com PF sobre caso Master

Relator de inquérito no STF busca balanço das ações já realizadas

Ane Catarine

Por Ane Catarine

21/02/2026 - 21:14 h

Ministro do STF, André Mendonça
Ministro do STF, André Mendonça -

Relator do inquérito que investiga supostas fraudes no Banco Master, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, marcou uma nova reunião com a Polícia Federal para a próxima segunda-feira, 23, com o objetivo de discutir o andamento das investigações.

O encontro deve servir para um balanço das diligências já realizadas e para definir os próximos passos, segundo informações da GloboNews.

Leia Também:

Decisão de Mendonça trava acesso da PF a dados do Banco Master
Ministro do STF pode reavaliar decisão de Tofolli após escândalo do Master
Caso Banco Master: relator no STF analisa mudança de instância
Lula se irritou com conduta da PF contra Toffoli no caso Master

Mendonça foi sorteado para conduzir o caso no dia 12, após a saída do ministro Dias Toffoli da relatoria. No dia seguinte, 13, realizou uma primeira reunião com investigadores para obter um panorama geral da investigação.

Na última quinta-feira, 19, o ministro determinou a retomada do fluxo ordinário das ações de perícia e da tomada de depoimentos, alterando a decisão anterior de Toffoli, que havia indicado quais peritos da Polícia Federal deveriam atuar no caso.

Tags:

André Mendonça Banco MAster Investigação STF polícia federal STF

x