Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA

Ministro do STF pode reavaliar decisão de Tofolli após escândalo do Master

Documento pode fazer relator do caso mudar rumo da investigação

Ane Catarine

Por Ane Catarine

19/02/2026 - 8:08 h | Atualizada em 19/02/2026 - 14:06

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ministro do STF, André Mendonça
Ministro do STF, André Mendonça -

A Polícia Federal (PF) deve encaminhar até a próxima segunda-feira, 23, um novo relatório ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, no âmbito da investigação que apura supostas fraudes financeiras no Banco Master, segundo a CNN.

O documento foi solicitado pelo magistrado, sorteado relator do caso na semana passada, antes de decidir os próximos passos da investigação.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com o novo relatório, Mendonça deverá definir se o processo permanece no STF, diante da citação de autoridades com foro privilegiado, ou se será enviado à primeira instância.

O novo relator ainda poderá reavaliar decisões do ministro Dias Toffoli - antigo relator da ação- caso surjam fatos novos que indiquem caminhos distintos dos adotados até então.

Leia Também:

Caso Banco Master: relator no STF analisa mudança de instância
Lula se irritou com conduta da PF contra Toffoli no caso Master
Rui defende atuação da PF no caso do Banco Master
Banco Master: CPI define data para votar convocação de Toffoli

Um dos pontos mais sensíveis da apuração envolve citações a Toffoli identificadas pela perícia da PF no celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

As menções foram encaminhadas pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, ao presidente do STF, Edson Fachin, o que culminou na saída de Toffoli da relatoria do caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

André Mendonça Banco MAster Daniel Vorcaro Dias Toffoli investigação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro do STF, André Mendonça
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Ministro do STF, André Mendonça
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Ministro do STF, André Mendonça
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Ministro do STF, André Mendonça
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

x