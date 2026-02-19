JUSTIÇA
Ministro do STF pode reavaliar decisão de Tofolli após escândalo do Master
Documento pode fazer relator do caso mudar rumo da investigação
A Polícia Federal (PF) deve encaminhar até a próxima segunda-feira, 23, um novo relatório ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, no âmbito da investigação que apura supostas fraudes financeiras no Banco Master, segundo a CNN.
O documento foi solicitado pelo magistrado, sorteado relator do caso na semana passada, antes de decidir os próximos passos da investigação.
Com o novo relatório, Mendonça deverá definir se o processo permanece no STF, diante da citação de autoridades com foro privilegiado, ou se será enviado à primeira instância.
O novo relator ainda poderá reavaliar decisões do ministro Dias Toffoli - antigo relator da ação- caso surjam fatos novos que indiquem caminhos distintos dos adotados até então.
Um dos pontos mais sensíveis da apuração envolve citações a Toffoli identificadas pela perícia da PF no celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.
As menções foram encaminhadas pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, ao presidente do STF, Edson Fachin, o que culminou na saída de Toffoli da relatoria do caso.
