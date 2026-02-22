Menu
INVESTIGAÇÃO

Caso Banco Master: Fachin arquiva ação contra Toffoli no STF

Apesar de relação com Vorcaro, Corte entende que ministro não é suspeito

Ane Catarine

Por Ane Catarine

22/02/2026 - 19:06 h

Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli
Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli -

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, arquivou no sábado, 21, a arguição de suspeição que questionava a atuação do ministro Dias Toffoli como relator do inquérito que investiga as supostas fraudes do Banco Master.

A arguição havia sido aberta pelo próprio Fachin após o STF receber, no último dia 9, um relatório enviado pelo diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

O documento citava mensagens encontradas no celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, nas quais ele e o cunhado, Fabiano Zettel, comentavam o pagamento de despesas do resort Tayayá, da família de Toffoli, no Paraná.

Leia Também:

Decisão de Mendonça trava acesso da PF a dados do Banco Master
Ministro do STF pode reavaliar decisão de Tofolli após escândalo do Master
Caso Banco Master: relator no STF analisa mudança de instância
Lula se irritou com conduta da PF contra Toffoli no caso Master

No dia 12 de fevereiro, os ministros do STF se reuniram para discutir o conteúdo do relatório da PF. Após o encontro, divulgaram nota afirmando não haver motivos para declarar Toffoli suspeito.

Informaram também que o próprio ministro decidiu deixar a relatoria do caso, em respeito aos “altos interesses institucionais” envolvidos.

Dessa forma, o arquivamento feito por Fachin apenas formaliza o que já havia sido decidido na reunião.

Novo relator

Após a saída de Toffoli da relatoria do caso, o ministro André Mendonça foi sorteado para dar seguimento ao caso no STF.

O novo relator marcou para segunda-feira, 23, uma nova reunião com a Polícia Federal. O objetivo é entender em que pé estão as investigações do caso.

