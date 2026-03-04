Banco Master: Daniel Vorcaro volta a ser preso pela Polícia Federal

Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master - Foto: Divulgação

O empresário Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, voltou a ser preso pela Polícia Federal (PF) em nova fase da operação Compilance Zero, nesta quarta-feira, 4.

A detenção do executivo ocorreu em São Paulo, após determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao todo, a PF cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

De acordo com a corporação, a nova fase da operação tem como objetivo investigar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa. As investigações contaram com o apoio do Banco Central.

Primeira prisão de Vorcaro

A primeira prisão de Daniel Vorcaro aconteceu no dia 18 de novembro de 2025, durante a primeira fase da Compliance Zero. À época, a ação mirou um esquema de emissão de títulos de crédito falsos por instituições que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional.

Aquela prisão ocorreu poucas horas após o Banco Central determinar a liquidação extrajudicial do Banco Master, decisão que encerra imediatamente todas as operações da instituição e suspende negociações em curso.



CPI convida Moraes e Toffoli para depor sobre o Banco Master

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, foram convidados a comparecer na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado do Senado. O requerimento foi aprovado durante sessão do colegiado nesta quarta-feira, 25.

Além dos magistrados, a esposa de Moraes, Viviane Barci, também foi convidada a comparecer. O banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, e o ex-sócio dele, o empresário baiano Augusto Lima, foram convocados, uma vez que a instituição financeira também é alvo da CPI.

No entanto, Moraes e Toffoli podem optar por não comparecer ao colegiado, já que a decisão em atender ao convite cabe a cada um dos citados. Por outro lado, Vocaro e Lima são obrigados a se apresentar à CPI diante da obrigatoriedade da convocação.