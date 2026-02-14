Deputado do PT terá que explicar montagem de Bolsonaro com Vorcaro

Siga o A TARDE no Google

Deputado federal Rogério Correia - Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Justiça do Distrito Federal determinou na sexta-feira, 13, que o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) se retrate, no prazo de até 24 horas, sobre uma montagem publicada na rede social X que colocava lado a lado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

A ação foi movida pela defesa de Bolsonaro, que alegou violação da honra e da imagem do ex-presidente.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na decisão, a juíza Patrícia Vasques Coelho estabeleceu que o parlamentar publique uma nota informando que a imagem não era verídica e foi produzida por inteligência artificial, esclarecendo que o encontro retratado nunca ocorreu.

O deputado já apagou a publicação, mas, até o momento, não fez a retratação determinada pela Justiça.

Nas redes sociais, no entanto, ele ironizou a ação judicial: “Em pleno Carnaval, fui processado pelo detento Jair Bolsonaro, direto da Papuda, e atacado por outras figuras estranhas da extrema-direita”, escreveu no X, sem citar a imagem falsa.

Veja a publicação: