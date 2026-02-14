CASO BANCO MASTER
Deputado do PT terá que explicar montagem de Bolsonaro com Vorcaro
Rogério Correia usou redes sociais para ligar ex-presidente ao banqueiro
Por Ane Catarine
A Justiça do Distrito Federal determinou na sexta-feira, 13, que o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) se retrate, no prazo de até 24 horas, sobre uma montagem publicada na rede social X que colocava lado a lado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
A ação foi movida pela defesa de Bolsonaro, que alegou violação da honra e da imagem do ex-presidente.
Na decisão, a juíza Patrícia Vasques Coelho estabeleceu que o parlamentar publique uma nota informando que a imagem não era verídica e foi produzida por inteligência artificial, esclarecendo que o encontro retratado nunca ocorreu.
O deputado já apagou a publicação, mas, até o momento, não fez a retratação determinada pela Justiça.
Nas redes sociais, no entanto, ele ironizou a ação judicial: “Em pleno Carnaval, fui processado pelo detento Jair Bolsonaro, direto da Papuda, e atacado por outras figuras estranhas da extrema-direita”, escreveu no X, sem citar a imagem falsa.
Veja a publicação:
Em pleno Carnaval, fui processado pelo detento Jair, direto da Papuda, e atacado por Flávio Bolsonaro e outras figuras estranhas da extrema-direita.— Rogério Correia (@RogerioCorreia_) February 14, 2026
Não gostam de mim, principalmente após as CPMIs do golpe e do INSS e das denúncias que ligam Daniel Vorcaro, Roberto Campos Neto e… pic.twitter.com/5TQH0Wc1CA
