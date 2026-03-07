Menu
SEM INDÍCIOS

PF não vê crime em troca de mensagem entre Moraes e Vorcaro

Não é possível recuperar o conteúdo das conversas

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

07/03/2026 - 6:30 h

Ministro do STF, Alexandre de Moraes
Ministro do STF, Alexandre de Moraes -

As mensagens trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) e o banqueiro Daniel Vorcaro não apresentam qualquer indício de crime porque não é possível recuperar o conteúdo delas.

Segundo fontes da Polícia Federal informaram ao portal Metrópoles, para fins criminais, não é possível fazer conjecturas sobre o que teria sido discutido entre Moraes e Vorcaro. Razão pela qual não foi feito um relatório para o Supremo informando o achado.

Leia Também:

Moraes se pronuncia sobre suposta conversa com Daniel Vorcaro; confira
Márcio Marinho reage após ter nome divulgado em lista de Vorcaro
Daniel Vorcaro é transferido para presídio federal em Brasília

Os registros, de posse da PF, PGR e da defesa do banqueiro, indicam que os dois se falaram diversas vezes, mostra as datas e horários. Como foram enviadas no modo de visualização única, contudo, não há como verificar o teor do diálogo.

Moraes sempre negou ter relação com o banqueiro, que contratou o escritório de advocacia de sua família por R$ 129 milhões. Não há, entretanto, registros de atuação da banca em causas do Banco Master.

Na Polícia Federal, a interpretação é de que esse tipo de inferência repetiria práticas atribuídas à Lava Jato, baseadas em conjecturas — algo que o atual comando da corporação quer evitar a todo custo.

Tags:

Alexandre de Moraes comunicação confidencial Daniel Vorcaro investigações criminais polícia federal supremo tribunal federal

x